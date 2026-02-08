FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
SL vs IRE Highlights: टी20 वर्ल्ड कप में जीत से हुआ श्रीलंका का आगाज, आयरलैंड को 20 रनों से चटाई धूल

SL vs IRE Highlights: टी20 वर्ल्ड कप में जीत से हुआ श्रीलंका का आगाज, आयरलैंड को 20 रनों से चटाई धूल

Horoscope 9 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल

Horoscope 9 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल

ENG vs NEP Highlights: रोमांच की सारी हदे पार, सांस रोक देने वाले मैच में इंग्लैंड ने मारी बाजी, नेपाल को 4 रनों से हराया

ENG vs NEP Highlights: रोमांच की सारी हदे पार, सांस रोक देने वाले मैच में इंग्लैंड ने मारी बाजी, नेपाल को 4 रनों से हराया

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
18 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, महज दो साल में बना दिया 1000 करोड़ का साम्राज्य

18 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, महज दो साल में बना दिया 1000 करोड़ का साम्राज्य

Lifestyle or Hypertension: हाइपरटेंशन का मरीज बना देंगी ये अनहेल्दी आदतें, ऐसे दें इस 'साइलेंट किलर' बीमारी को मात

Lifestyle or Hypertension: हाइपरटेंशन का मरीज बना देंगी ये अनहेल्दी आदतें, ऐसे दें इस 'साइलेंट किलर' बीमारी को मात

Microplastic in Food: स्टडी में दावा, इन फूड्स में सबसे ज्यादा भरे होते हैं माइक्रोप्लास्टिक! 

Microplastic in Food: स्टडी में दावा, इन फूड्स में सबसे ज्यादा भरे होते हैं माइक्रोप्लास्टिक!

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

SL vs IRE Highlights: टी20 वर्ल्ड कप में जीत से हुआ श्रीलंका का आगाज, आयरलैंड को 20 रनों से चटाई धूल

SL vs IRE Highlights: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का छठा मुकाबला श्रीलंका और आयरलैंड के बीच खेला गया था, जिसे श्रीलंका ने 20 रनों से अपने नाम किया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 08, 2026, 10:56 PM IST

SL vs IRE Highlights: टी20 वर्ल्ड कप में जीत से हुआ श्रीलंका का आगाज, आयरलैंड को 20 रनों से चटाई धूल

SL vs IRE Highlights

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का छठा मुकाबला श्रीलंका और आयरलैंड के बीच खेला गया था, जिसे श्रीलंका ने 20 रनों से अपने नाम किया है. श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 163 रन बनाए थे, जिसके जवाब में आयरलैंड 143 रन ही बनाकर ऑलआउट हो गई और 20 रनों से मुकाबला गंवा दिया. आयरलैंड के खिलाफ श्रीलंका ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जीत के साथ अपनी शुरू की है. आयरलैंड ने इस मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन टीम को जीत नहीं मिल सकी. 

आयरलैंड को मिला था 164 रनों का लक्ष्य

आयरलैंड को 164 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसका पीछा करते हुए टीम 19.5 ओवरों में 143 रनों पर ढेर हो गई और 20 रनों से मुकाबला गंवा दिया. टीम के लिए हैरी टेक्टर ने 40 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. वहीं रॉस अडायर ने 34 रन बनाए. लेकिन दोनों ही बल्लेबाज टीम को जीत तक नहीं दिला सके. 

आयरलैंड के लिए पॉल स्टर्लिंग 6, लोर्कन टकर 21, कर्टिस कैम्फर 13, बेंजामिन कैलिट्ज 4, गैरेथ डेलानी 0, जॉर्ज डॉकरेल 9, मार्क अडायर 10, बैरी मैक्कार्थी 0 और मैथ्यू हम्फ्रीस 0 रन बना सके. हालांकि आयरलैंड को खराब फील्डिंग का सिला मिला है. क्योंकि टीम के गेंदबाज काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन फील्डिर अच्छी फील्ड नहीं कर सके, जिससे श्रीलंका ने इतना बड़ा स्कोर बना लिया. 

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

श्रीलंका और आयरलैंड मैच में श्रीलंका के महीश तीक्षणा और वानिंदु हसरंगा ने 3-3 विकेट अपने नाम किया. इसके अलावा मथीश पथिराना ने 2 विकेट, दुनिथ वेल्लालागे, दुश्मंथ चमीरा ने 1-1 विकेट चटकाया. वहीं आयरलैंड के लिए बैरी मैक्कार्थी और जॉर्ज डॉकरेल ने 2-2 विकेट, जबकि गैरेथ डेलानी और मार्क अडायर ने 1-1 विकेट अपने नाम किया. 

ऐसी श्रीलंका की पारी

श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 163 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम के लिए कुसल मेंडिस ने 43 गेंदों में नाबाद 56 रनों की पारी खेली. इसके अलाव कामिंदु मेंडिस ने 19 गेंदों में 2 छक्के और 4 चौकों की मददसे 44 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जबकि पथुम निसांका 24, कमिल मिशरा 14, पवन रथनायके 5, दुनिथ वेल्लालागे 10, दासुन शनाका 0 और वानिंदु हसरंगा नाबाद 1 रन बना सके. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
18 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, महज दो साल में बना दिया 1000 करोड़ का साम्राज्य
18 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, महज दो साल में बना दिया 1000 करोड़ का साम्राज्य
Lifestyle or Hypertension: हाइपरटेंशन का मरीज बना देंगी ये अनहेल्दी आदतें, ऐसे दें इस 'साइलेंट किलर' बीमारी को मात
Lifestyle or Hypertension: हाइपरटेंशन का मरीज बना देंगी ये अनहेल्दी आदतें, ऐसे दें इस 'साइलेंट किलर' बीमारी को मात
Microplastic in Food: स्टडी में दावा, इन फूड्स में सबसे ज्यादा भरे होते हैं माइक्रोप्लास्टिक! 
Microplastic in Food: स्टडी में दावा, इन फूड्स में सबसे ज्यादा भरे होते हैं माइक्रोप्लास्टिक!
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास के 5 सबसे बड़े उलटफेर, इन टीमों ने दुनिया को कर दिया था हैरान
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास के 5 सबसे बड़े उलटफेर, इन टीमों ने दुनिया को कर दिया था हैरान
Karmic Defect: ये 5 आदतें बनती हैं 'कर्म दोष' का कारण, कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां 
Karmic Defect: ये 5 आदतें बनती हैं 'कर्म दोष' का कारण, कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां
MORE
Advertisement
धर्म
Zodiac Sign: इन राशियों के लड़के बनते हैं आइडियल हसबैंड, पत्नी की हर खुशी का रखते हैं ध्यान और देते हैं क्वीन ट्रीटमेंट
इन राशियों के लड़के बनते हैं आइडियल हसबैंड, पत्नी की हर खुशी का रखते हैं ध्यान और देते हैं क्वीन ट्रीटमेंट
फरवरी में सीता अष्टमी कब है? जानकी जयंती पर इन लोगों को व्रत-पूजा जरूर करनी चाहिए
फरवरी में सीता अष्टमी कब है? जानकी जयंती पर इन लोगों को व्रत-पूजा जरूर करनी चाहिए
Maha Shivaratri 2026: नंदी के दाहिने कान में ही मनोकामना क्यों कहनी चाहिए? भगवान शिव के प्रिय वाहक का पूजा नियम जान लें
नंदी के दाहिने कान में ही मनोकामना क्यों कहनी चाहिए? भगवान शिव के प्रिय वाहक का पूजा नियम जान लें
Horoscope 7 February: आज शनिवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? यहां पढ़ें अपना राशिफल 
आज शनिवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? यहां पढ़ें अपना राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर बच्चे को जन्म देने से क्यों बचना चाहिए? सिजेरियन डिलीवरी कराने वाले नोट कर लें ये डेट्स वरना...
इन तारीखों पर बच्चे को जन्म देने से क्यों बचना चाहिए? सिजेरियन डिलीवरी कराने वाले नोट कर लें ये डेट्स वरना...
MORE
Advertisement