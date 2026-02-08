SL vs IRE Highlights: टी20 वर्ल्ड कप में जीत से हुआ श्रीलंका का आगाज, आयरलैंड को 20 रनों से चटाई धूल

SL vs IRE Highlights: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का छठा मुकाबला श्रीलंका और आयरलैंड के बीच खेला गया था, जिसे श्रीलंका ने 20 रनों से अपने नाम किया है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का छठा मुकाबला श्रीलंका और आयरलैंड के बीच खेला गया था, जिसे श्रीलंका ने 20 रनों से अपने नाम किया है. श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 163 रन बनाए थे, जिसके जवाब में आयरलैंड 143 रन ही बनाकर ऑलआउट हो गई और 20 रनों से मुकाबला गंवा दिया. आयरलैंड के खिलाफ श्रीलंका ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जीत के साथ अपनी शुरू की है. आयरलैंड ने इस मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन टीम को जीत नहीं मिल सकी.

आयरलैंड को मिला था 164 रनों का लक्ष्य

आयरलैंड को 164 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसका पीछा करते हुए टीम 19.5 ओवरों में 143 रनों पर ढेर हो गई और 20 रनों से मुकाबला गंवा दिया. टीम के लिए हैरी टेक्टर ने 40 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. वहीं रॉस अडायर ने 34 रन बनाए. लेकिन दोनों ही बल्लेबाज टीम को जीत तक नहीं दिला सके.

आयरलैंड के लिए पॉल स्टर्लिंग 6, लोर्कन टकर 21, कर्टिस कैम्फर 13, बेंजामिन कैलिट्ज 4, गैरेथ डेलानी 0, जॉर्ज डॉकरेल 9, मार्क अडायर 10, बैरी मैक्कार्थी 0 और मैथ्यू हम्फ्रीस 0 रन बना सके. हालांकि आयरलैंड को खराब फील्डिंग का सिला मिला है. क्योंकि टीम के गेंदबाज काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन फील्डिर अच्छी फील्ड नहीं कर सके, जिससे श्रीलंका ने इतना बड़ा स्कोर बना लिया.

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

श्रीलंका और आयरलैंड मैच में श्रीलंका के महीश तीक्षणा और वानिंदु हसरंगा ने 3-3 विकेट अपने नाम किया. इसके अलावा मथीश पथिराना ने 2 विकेट, दुनिथ वेल्लालागे, दुश्मंथ चमीरा ने 1-1 विकेट चटकाया. वहीं आयरलैंड के लिए बैरी मैक्कार्थी और जॉर्ज डॉकरेल ने 2-2 विकेट, जबकि गैरेथ डेलानी और मार्क अडायर ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.

ऐसी श्रीलंका की पारी

श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 163 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम के लिए कुसल मेंडिस ने 43 गेंदों में नाबाद 56 रनों की पारी खेली. इसके अलाव कामिंदु मेंडिस ने 19 गेंदों में 2 छक्के और 4 चौकों की मददसे 44 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जबकि पथुम निसांका 24, कमिल मिशरा 14, पवन रथनायके 5, दुनिथ वेल्लालागे 10, दासुन शनाका 0 और वानिंदु हसरंगा नाबाद 1 रन बना सके.

