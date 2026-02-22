SL vs ENG Highlights: इंग्लिश गेंदबाजों के सामने 147 रन बनाने में श्रीलंका की निकली हवा, सुपर-8 में इंग्लैंड की 51 रनों से धमाकेदार जीत

SL vs ENG Highlights: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच पल्लेकेले स्टेडियम में मुकाबला खेला गया था, जिसे इंग्लैंड ने 51 रनों से मुकाबला जीत लिया है.

SL vs ENG Highlights: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच पल्लेकेले स्टेडियम में मुकाबला खेला गया था, जिसे इंग्लैंड ने 51 रनों से मुकाबला जीत लिया है. इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 146 रन बनाए थे, जिसका पीछा करते हुए श्रीलंका 16.4 ओवरों में 95 रनों पर ही सिमट गई. विल जैक्स ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट अपने नाम किया. वहीं बैटिंग में फिल साल्ट मे 62 रनों की शानदार पारी खेली और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया.

श्रीलंका को मिला था 147 रन का टारगेट

श्रीलंका को 20 ओवरों में सिर्फ 147 रन बनाने थे, लेकिन टीम 16.4 ओवरों में ही सिमट गई और 51 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा. टीम के लिए कप्तान दासुन शनाका ने 30 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा पथुम निसांका 9, कामिल मिश्रा 6, कुसल मेंडिस 4, पवन 0, वेल्लालागे 10, कामिंदु मेंडिस 13, दुशान हेमंथा 5, चमीरा 6, तीक्षणा 10 नाबाद और दिलशान 0 रन बना सका.

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

श्रीलंका के लिए दुनिथ वेल्लालागे ने सबसे ज्यादा 3 विकेट अपने नाम किया. इसके अलावा दिलशान मदुशंका और महीश तीक्षणा ने 2-2 विकेट और दुश्मंथा चमीरा ने 1 विकेट चटकाया. वहीं इंग्लैंड के लिए विल जैक्स ने 3 विकेट और जोफ्रा आर्चर ने 2 विकेट चटकाए हैं.

ऐसी रही इंग्लैंड की पारी

इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 146 रन बोर्ड पर लगाए हैं. टीम के लिए फिल साल्ट ने 40 गेंदों में 2 छक्के और 6 चौकों की मदद से 62 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा विल जैक्स ने 21 रनों की दूसरी सबसे बड़ी पारी खेली. टीम के अन्य बल्लेबाज 15 रनों का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके. जोस बटलर 7, जैकेब बेथेल 3, टॉम बेंटन 6, हैरी ब्रूक 14, सैम करन 11, लियाम डॉसन 6, जेमी ओवरटन नाबाद 10, जोफ्रा आर्चर 0 और आदिल राशिद ने नाबाद 1 रन बनाया है.

