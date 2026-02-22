FacebookTwitterYoutubeInstagram
उदयनिधि स्टालिन का विवादित बयान, मोदी टीवी पर आते हैं, लोग डर जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द बोले, मोदी की घोषणाओं ने लोगों को डरा दिया था. नोटबंदी और कोरोना की घोषणाओं ने डराया. PM मोदी से हम कभी नहीं डरेंगे.

US: डोनाल्ड ट्रंप के घर पर हमले की कोशिश, शॉटगन और पेट्रोल बम लेकर घुसा शख्स, सीक्रेट सर्विस ने किया ढेर

Iran-US Tension: कौन है खामेनेई के बाद ईरान का सबसे ताकतवर शख्स, जो ट्रंप के लिए बड़ा खतरा?

SL vs ENG Highlights: इंग्लिश गेंदबाजों के सामने 147 रन बनाने में श्रीलंका की निकली हवा, सुपर-8 में इंग्लैंड की 51 रनों से धमाकेदार जीत

जब क्लास के सबसे बिगड़े नवाब पर दिल हार बैठी थीं ये एक्ट्रेस, पेरेंट्स से छिपकर लिए थे 7 फेरे; पढ़िए ये सीक्रेट मैरिज किस्सा?

OTT Trending: Netflix पर गदर मचा रही ये फिल्म, 2 घंटे 11 मिनट में दिखेगा ऐसा एक्शन कि 131 Min तक टिकी रहेंगी नजरें

कितनी पढ़ी-लिखी हैं शिखर धवन की नई पार्टनर Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया की डिग्री, एजुकेशन और करियर प्रोफाइल

SL vs ENG Highlights: इंग्लिश गेंदबाजों के सामने 147 रन बनाने में श्रीलंका की निकली हवा, सुपर-8 में इंग्लैंड की 51 रनों से धमाकेदार जीत

SL vs ENG Highlights: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच पल्लेकेले स्टेडियम में मुकाबला खेला गया था, जिसे इंग्लैंड ने 51 रनों से मुकाबला जीत लिया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 22, 2026, 07:08 PM IST

SL vs ENG Highlights

SL vs ENG Highlights: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच पल्लेकेले स्टेडियम में मुकाबला खेला गया था, जिसे इंग्लैंड ने 51 रनों से मुकाबला जीत लिया है. इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 146 रन बनाए थे,  जिसका पीछा करते हुए श्रीलंका 16.4 ओवरों में 95 रनों पर ही सिमट गई. विल जैक्स ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट अपने नाम किया. वहीं बैटिंग में फिल साल्ट मे 62 रनों की शानदार पारी खेली और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. 

श्रीलंका को मिला था 147 रन का टारगेट

श्रीलंका को 20 ओवरों में सिर्फ 147 रन बनाने थे, लेकिन टीम 16.4 ओवरों में ही सिमट गई और 51 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा. टीम के लिए कप्तान दासुन शनाका ने 30 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा पथुम निसांका 9, कामिल मिश्रा 6, कुसल मेंडिस 4, पवन 0, वेल्लालागे 10, कामिंदु मेंडिस 13, दुशान हेमंथा 5, चमीरा 6, तीक्षणा 10 नाबाद और दिलशान 0 रन बना सका. 

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

श्रीलंका के लिए दुनिथ वेल्लालागे ने सबसे ज्यादा 3 विकेट अपने नाम किया. इसके अलावा दिलशान मदुशंका और महीश तीक्षणा ने 2-2 विकेट और दुश्मंथा चमीरा ने 1 विकेट चटकाया. वहीं इंग्लैंड के लिए विल जैक्स ने 3 विकेट और जोफ्रा आर्चर ने 2 विकेट चटकाए हैं. 

ऐसी रही इंग्लैंड की पारी 

इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 146 रन बोर्ड पर लगाए हैं. टीम के लिए फिल साल्ट ने 40 गेंदों में 2 छक्के और 6 चौकों की मदद से 62 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा विल जैक्स ने 21 रनों की दूसरी सबसे बड़ी पारी खेली. टीम के अन्य बल्लेबाज 15 रनों का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके. जोस बटलर 7, जैकेब बेथेल 3, टॉम बेंटन 6, हैरी ब्रूक 14, सैम करन 11, लियाम डॉसन 6, जेमी ओवरटन नाबाद 10, जोफ्रा आर्चर 0 और आदिल राशिद ने नाबाद 1 रन बनाया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

जब क्लास के सबसे बिगड़े नवाब पर दिल हार बैठी थीं ये एक्ट्रेस, पेरेंट्स से छिपकर लिए थे 7 फेरे; पढ़िए ये सीक्रेट मैरिज किस्सा?
OTT Trending: Netflix पर गदर मचा रही ये फिल्म, 2 घंटे 11 मिनट में दिखेगा ऐसा एक्शन कि 131 Min तक टिकी रहेंगी नजरें
कितनी पढ़ी-लिखी हैं शिखर धवन की नई पार्टनर Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया की डिग्री, एजुकेशन और करियर प्रोफाइल
क्या करती हैं Shikhar Dhawan की दूसरी पत्नी Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया संग कैसे जुड़ी गब्बर के दिल के तार
OTT Release: दिमाग का दही कर देंगे ये ट्विस्ट! 'द ब्लफ' से 'पैराडाइज' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते देखें सस्पेंस-थ्रिलर का डेडली कॉम्बिनेशन
Trigrahi Yog: शक्तिशाली ग्रहों के महासंगम से इन 6 राशियों की रॉयल लाइफ का खुलेगा दरवाजा, तिजोरी से ओवरफ्लो होने लगेगा पैसा
Shukra Nakshatra Parivartan: रंगों के त्योहार होली तक इन 4 राशियों पर मेहरबान रहेंगे शुक्र, खूब मिलेगा लाभ
Mangal-Rahu Yuti: शेयर बाजार और सोने-चांदी में निवेश से पहले पढ़ लें ये खबर? मंगल-राहु के संयोग से 40 दिन का हाई-रिस्क फेज शुरू होगा
Horoscope 21 February: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Holika Dahan 2026: होलिका दहन में क्या-क्या चीजें अर्पित करनी चाहिए? घर में प्रसाद लाना सही है या गलत?
