IND vs AUS WTC Final: सिराज की गेंद सूंघ भी नहीं उस्मान ख्वाजा, 0 पर सिर झुके के लौटे पवेलियन, देखें वीडियो

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महामुकाबला शुरू हो गया है और इसी के साथ शुरू हो गई है WTC Final की रेस. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. जो फिलहाल तो सही साबित होता दिख रहा है. टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों ने सधी हुई शुरुआत की और ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स के पैरों को जमने नहीं दिया. ऑस्ट्रेलियाई ओपनिंग जोड़ी को तोड़ने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है मोहम्मद सिराज को. जिन्होंने अपनी बेहतरीन स्विंग से बल्लेबाजों को हिला के रख दिया.

सिराज ने पहले ही ओवर से अपने इरादे साफ कर दिए थे. मैच के तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने ऐसी गेंद फेंकी जिसे ख्वाजा पढ़ ही नहीं पाए. बेहतरीन लाइन लेंथ के साथ डाली गई ये गेंद एंगल लेते हुए बाहर की ओर निकली और कब ख्वाजा के बल्ले को चूम गई उन्हें पता तक नहीं चला. उस्मान ख्वाजा बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए और ऑस्ट्रेलिया को 2 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा.



सिराज की इस बेहतरीन गेंदबाजी की हर तरफ तारीफ हो रही है. कमेंटेटर हर्षा भोगले से लेकर बॉलीवुड एक्टर रनवीर सिंह तक उनकी तारीफ कर रहे हैं.

