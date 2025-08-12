ICC ने शुभमन गिल को दिया खास सम्मान, ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले खिलाड़ी
क्रिकेट
ICC PLayer of The Month July: आईसीसी ने शुभमन गिल को दमदार प्रदर्शन करने का सम्मान दिया है. गिल ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं.
बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के लिए टेस्ट टीम के लिए शुभमन गिल को कप्तान बनाया था. इंग्लैंड की सरजमीं पर गिल ने काफी दमदार प्रदर्शन किया और 5 मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए. वहीं अब उन्हें आईसीसी की ओर से काफी बड़ा सम्मान मिला है. इतना ही नहींइस मामले में गिल दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने बेन स्टोक्स और वियान मल्डर को पछाड़ दिया है. आए जानते हैं कि उन्होंने क्या सम्मान मिला है.