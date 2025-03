भारत के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल को आईसीसी ने फरवरी में प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड दिया है. जिसमें ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और ग्लेन फिलिप्स पीछे रह गए. इंग्लैंड और चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छे प्रदर्शन का तोहफा आईसीसी ने शुभमन को दिया है. गिल ने फरवरी के महीने में 5 वनडे मैच खेले. जिसमें उनके बल्ले से 1 शतक और 2 अर्धशतक की बदौलत 406 रन निकले थे.

उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. इस अवॉर्ड को 2 और दावेदार थे. जिसमें स्टीव स्मिथ और ग्लेन फिलिप्स का नाम शामिल था. शुभमन गिल का ये तीसरा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब है. इसके पहले उन्होंने साल 2023 में जनवरी और सितंबर में ये अवॉर्ड जीता है.

India’s talismanic batter Shubman Gill wins third ICC Men’s Player of the Month for batting exploits during February 👏



More 👉 https://t.co/CfNvJFOe5e pic.twitter.com/40Ek0biD51