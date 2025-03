भारत के लिए हर बार ट्रेविस हेड सबसे बड़ा खतरा रहते हैं. पिछले कई मौकों पर हेड ने भारत के हाथ से जीत छीन चुके हैं. वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल में हेड ने भारत को ऐसे जख्म दिए थे. जो आज भी फैंस के दिला में बसे हुए हैं. चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भी हेड उसी रास्ते पर चल रहे थे. मगर भारत के मिस्ट्री मैन ने उनके मनसूबे पर पानी फेर दिया और 38 रन के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया.

वही वरुण को विकेट दिलाने में शुभमन गिल ने अहम भूमिका निभाई. गिल ने दौड़ लगाते हुए हेड का शानदार कैच पकड़ा. जिसके बाद पूरे मैदान पर खुशी की लहर दौड़ गई. मगर इसी बीच ऑनफील्ड अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ ने तुरंत गिल को पास बुलाया और चेतावनी दे दी. आइए जानें क्या है इसके पीछे का पूरा माजरा.

अंपायर ने क्यों दी चेतावनी

ट्रेविस हेड दुबई में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में एक समय पर खतरनाक नजर आ रहे थे. उन्होंने 39 रनों की छोटी पारी खेली. जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे. कप्तान रोहित हेड को पवेलियन भेजने के लिए मिस्ट्री मैन वरुण चक्रवर्ती को 9वें ओवर में गेंदबाजी सौंपी. उन्होंने ओवर के दूसरे गेंद पर ही हेड को आउट कर दिया. शुभमन गिल ने दौड़ते हुए शानदार कैच पकड़ा. मगर उन्होंने गेंद को पकड़ते ही उसे तुरंत फेंक दिया.

