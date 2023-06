Opinion: न रोहित, न कोहली, न पंड्या, इस खिलाड़ी को बनाया जाना चाहिए Team India का अगला कप्तान

साल 2007 में जब धोनी को टीम की कमान सौंपी गई थी तब वह सिर्फ 26 साल के थे और टीम में युवराज सिंह वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह और गौतम गंभीर जैसे कप्तानी के दावेदार भी थे.

Shubman gill should be next indian cricket team captain after losing icc wtc 2023 final