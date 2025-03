आईपीएल 2025 में हार्दिक पांड्या पहली बार गुजरात टाइंटस के खिलाफ खेलते हुए नजर आए. उन्होंने अपने दूसरे ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को अपनी जाल मे फंसा लिया. हार्दिक ने गिल को नमक धीर के हाथों कैच आउट करवा. जिसके बाद हार्दिक का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

गुजरात टाइटंस की टीम को पावरप्ले में तगड़ी शुरूआत मिली थी. साईं सुदर्शन और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 78 रनों की साझेदारी निभाई. इन दोनों के आगे मुंबई इंडियंस के गेंदबाज विकेट के लिए तरस रहे थे. मगर फिर कप्तान हार्दिक पांड्या ने कमान संभाली और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी.

आईपीएल में सबसे ज्यादा बार हार्दिक पांड्या ने शुभमन गिल को आउट किया है. उन्होंने इस मामले में दीपक चाहर की बराबरी कर ली है. गिल चौथी बार हार्दिक पांड्या की बॉल पर आउट हुए हैं.

Indian Premier League 2025, GT vs MI 🚨



Hardik Pandya dismissed Shubman Gill for 38 runs in 27 balls; caught by Naman Dhir



Gujarat Titans - 78/1 after 8.3 overs#GTvMI #GTvsMI #MIvsGT #MIvGT #IPL2025 #TATAIPL2025 #TATAIPL #MIvsGT pic.twitter.com/6NJzrF1Pyd