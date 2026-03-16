'2027 वर्ल्ड कप जीतना है...' शुभमन गिल ने 2023 फाइनल को याद करते हुए दिया बड़ा बयान, सूर्यकुमार यादव ने भी कही ये बात

शुभमन गिल ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल को याद किया है और साथ ही 2027 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा बयान दिया है, जबकि सूर्या ने भी इसपर बातचीत की है.

भारतीय टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल ने रविवार को बीसीसीआई का खास अवॉर्ड अपने नाम किया है. बीसीसीआई नमन अवॉर्ड्स में गिल को पॉली उमरीगर अवॉर्ड ने नवाजा गया है. इस दौरान गिल ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल को याद किया है और साथ ही 2027 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा बयान दिया है. इतना ही नहीं सूर्यकुमार यादव ने भी इसको लेकर बात की है. क्योंकि 2023 में लगातार 10 मैच जीतने के बाद भारत को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार मिली थी. आइए जानते हैं कि दोंनों ही कप्तानों ने क्या कहा है.

बीसीसीआई नमन पुरस्कार के दौरान स्टार स्पोर्ट्स पर जब गिल से पूछा गया कि क्या वो अगले वनडे वर्ल्ड कप के बारे में सोचते हैं, तो उन्होंने कहा, "बिल्कुल, मैं सोचता हूं. यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है. हमें लगा था कि पिछली बार जब हम भारत में फाइनल खेल रहे थे, तो हम जीत के बेहद करीब पहुंच गए थे. अब साउथ अफ्रीका में हमें इसे जीतने का एक और मौका मिल रहा है, जो हमारे लिए एक शानदार अवसर होगा. देश के लिए किसी भी प्रारूप में वर्ल्ड कप जीतना ही सबसे बड़ा लक्ष्य होता है इसलिए बेशक ये बात कभी-कभी मेरे मन में आती रहती है."

सूर्यकुमार यादव ने कही ये बात

उसी कार्यक्रम में टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "अगर कोई ऐसा मैच है जिसे मैं दोबारा खेलना और जीतना चाहूंगा, तो वो 2023 वर्ल्ड विश्व कप का फाइनल मैच होगा. अहमदाबाद में हुआ 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच. मैं उसे दोबारा खेलना और जीतना चाहूंगा. मुझे लगता है कि हमें बस एक चिंगारी या एक कदम की जरूरत थी, जिसे हमने 2024 में पार कर लिया. उसके बाद 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी, फिर 2025 में ही महिला टीम का वनडे विश्व कप जीतना और फिर 2026 में जीत हासिल करना."

सूर्यकुमार ने आगे कहा, "वो एक कदम उठाना बहुत जरूरी था. आईसीसी ट्रॉफी जीतने के लिए क्या करना पड़ता है, ये समझने के लिए उस जीत का अनुभव करना बहुत जरूरी था. अब पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है. जब ये शानदार सिलसिला शुरू हो ही गया है, तो आइए हम अधिक से अधिक ट्रॉफियां जीतने की कोशिश करें. ये बहुत अच्छी बात है कि एक बड़ी प्रतियोगिता हो रही है और क्रिकेट को उसमें प्रवेश मिला है. उस साल दो प्रतियोगिताएं हैं. उस समय टी20 विश्व कप भी है और ओलंपिक भी है. अगर आपने लगातार दो बार ऐसा किया है तो टी20 में लगातार तीन बार और निश्चित रूप से ओलंपिक स्वर्ण पदक क्यों नहीं."

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