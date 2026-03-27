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IPL 2026 से पहले इम्पैक्ट प्लेयर पर उठे सवाल, शुभमन गिल ने नियम पर दिया बड़ा बयान

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IPL 2026 से पहले इम्पैक्ट प्लेयर पर उठे सवाल, शुभमन गिल ने नियम पर दिया बड़ा बयान

Shubman Gill on Impact Player: गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने इम्पैक्ट प्लेयर पर बात की है. उनका कहना है कि इम्पैक्ट प्लेयर नियम नहीं होना चाहिए.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 27, 2026, 03:24 PM IST

IPL 2026 से पहले इम्पैक्ट प्लेयर पर उठे सवाल, शुभमन गिल ने नियम पर दिया बड़ा बयान

Shubman Gill on Impact Player

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जब भी आईपाएल की बात होती है, तो सबसे पहले इम्पैक्ट प्लेयर नियम की बात जरूर होती है. बीसीसीआई ने साल 2023 आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर का नियम लागू किया था, जिसे कम से कम 2027 तक बढ़ाया गया है. हालांकि जब से ये नियम लागू हुआ है, तब से खिलाड़ी इस रूल के खिलाफ हैं. वहीं आईपीएल 2026 की शुरुआत भी कल से होने जा रही है और पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा. इस बीच गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने इम्पैक्ट प्लेयर पर बात की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

इम्पैक्ट प्लेयर पर क्या बोले गिल

शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इम्पैक्ट प्लेयर पर बात करते हुए कहा, "मेरे व्यक्तिगत विचार से इम्पैक्ट प्लेयर नहीं होना चाहिए. क्रिकेट 11 खिलाड़ियों का खेल है. इसमें एक अतिरिक्त बल्लेबाज या गेंदबाज जोड़ने से खेल की वास्तविक चुनौती और खिलाड़ी की कौशल का महत्व कम हो जाता है." गिल से पहले रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी इसपर सवाल खड़े कर चुके हैं. 

उन्होंने आगे कहा, "खेल में एक निश्चित कौशल होता है. अगर आपकी कुछ मुख्य बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाएं, तो टीम को अच्छी स्कोर तक पहुंचाने के लिए रणनीति और कौशल की जरूरत होती है. लेकिन इस एक अतिरिक्त खिलाड़ी से खेल का झुकाव एकतरफा हो गया है. इससे चुनौती भी कम हो गई है. मेरे लिए आसान पिच पर 220 रन का पीछा करने से ज्यादा रोमांच चुनौतीपूर्ण पिच पर 180 या 160 रन का पीछा करने में है."

बीसीसीआई लेगी 2027 में आखिरी फैसला
 
गिल ने आगे कहा, "ये नियम 2027 तक लागू रहेगा. कप्तानों की बैठक में हमने इस पर चर्चा की थी. मुझे समझ है कि ये खेल को थोड़ी मनोरंजक बनाता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे ये पसंद नहीं है. फैसला बीसीसीआई का होगा." आईपीएल 2023 के बाद से हर साल इम्पैक्ट प्लेयर पर विवाद होता है. इस बार भी शुरूआत हो गई है और अब बीसीसीआई अगले सीजन इस नियम पर फैसला ले सकती है. 

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