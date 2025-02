चैंपियंस ट्रॉफी के शुरु होने से पहले ही आईसीसी ने ताजा रैंकिंग जारी कर दी है. जिसमें भारत के उपकप्तान शुभमन गिल का जबरदस्त फायदा हुआ है. उन्होंने पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को चित्त कर दिया है.

आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारत के बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला. शुभमन गिल वनडे में टॉप पर पहुंच गए हैं. वही बाबर आजम दूसरे नंबर पर आ गए हैं.

वनडे के टॉप 10 में भारत का दबदबा

आईसीसी वनडे रैंकिंग के टॉप 10 में भारत के 4 बल्लेबाज हैं. जिसमें शुभमन गिल नंबर 1 तो वही रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर हैं. जबकि विराट कोहली छठे और श्रेयस अय्यर नौंवे नंबर पर बने हुए हैं.

