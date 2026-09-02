ICC Test Rankings में गिल और बुमराह को लगा झटका, पडिक्कल को हुआ फायदा; देखें ताजा रैंकिग

ICC Test Rankings: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार 2 सितंबर, 2026 टेस्ट बल्लेबाजों की ताजा रैंकिग जारी की है, जिसमें भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल और घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भारी नुकसान हुआ है.

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार 2 सितंबर, 2026 टेस्ट बल्लेबाजों की ताजा रैंकिग जारी की है, जिसमें भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल और घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भारी नुकसान हुआ है. वहीं, श्रीलंका के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करने वाले देवदत्त पडिक्कल को फायदा भी हुआ है. इसके अलावा इंग्लैंड के गेंदबाज ओली रॉबिन्सन और जोश टंग को फायदा हुआ है. इन दोनों गेंदबाजों ने पाकिस्तान के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया था. आइए जानते हैं कि आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग कैसी है.

शुभमन गिल को हुआ नुकसान, पडिक्कल को पहुंचा फायदा

श्रीलंका दौरे पर तीन पारियों में केवल एक अर्धशतक लगाने वाले शुभमन गिल दो स्थान नीचे नौवें नंबर पर खिसक गए हैं. विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में सातवें स्थान पर शीर्ष भारतीय बल्लेबाज बने हुए हैं. यशस्वी जायसवाल की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वो 11वें स्थान पर है. श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों में दो शतक की मदद से 328 रन बनाने वाले देवदत्त पडिक्कल पांच पायदान ऊपर 54वें स्थान पर पहुंच गए हैं. उन्हें 5 स्थानों का फायदा हुआ है.

टॉप-5 टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग

हैरी ब्रूक (इंग्लैंड)- 856 रेटिंग

स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)- 840 रेटिंग

जो रूट (इंग्लैंड)- 820 रेटिंग

ट्रेविस हेड (ऑस्ट्रेलिया)- 811 रेटिंग

टेम्बा बावुमा (साउथ अफ्रीका)- 775 रेटिंग

बुमराह को भी हुआ नुकसान

दिग्गज तेज गेंदबाज बुमराह ने हालांकि टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में अपना दूसरा स्थान गंवा दिया है. अब वो ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क और न्यूजीलैंड के मैट हेनरी के बाद तीसरे स्थान पर हैं. बुमराह घुटने में चोट के कारण श्रीलंका दौरे पर नहीं जा पाए थे. उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया है, लेकिन उनकी उपलब्धता फिटनेस मंजूरी मिलने पर निर्भर है.

इग्लैंड के गेंदबाजों को भी मिला इनाम

पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज की शुरुआत से अब इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन 22 पायदान की छलांग लगा चुके हैं. जोश टंग ने भी बड़ी बढ़त हासिल की है. मैच में पांच विकेट लेने के बाद वो चार स्थान ऊपर चढ़कर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 13वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं. इंग्लैंड के इस तेज गेंदबाज ने सीरीज के दौरान 20 पायदान की बढ़त हासिल की है.

टॉप-5 टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग