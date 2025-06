भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी. इस दौरे से ठीक पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट फॉर्मेट में संन्यास का ऐलान कर दिया था. रोहित की जगह पर शुभमन गिल को टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. इंग्लैंड के दौरे से पहले पांच जून को मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 7.30 बजे होगी.

रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद शुभमन गिल टेस्ट कप्तान के तौर पर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. इसमें भारतीय टीम और सीरीज से जुड़ी कई अहम बातों पर चर्चा होगी. इस टेस्ट सीरीज के साथ भारत अपने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (2025-27) सीजन की शुरुआत करेगा. 25 मई को जब टीम इंडिया के स्क्वॉड का ऐलान किया गया था. उस समय गौतम गंभीर और शुभमन गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे. ऐसे में आज उन पर सवालों की बौछार हो सकती है.

गौतम गंभीर की कोचिंग में इंग्लैंड दौरे पर जा रही टेस्ट टीम युवा खिलाड़ियों से सजी है. ये गौतम के लिए एक गंभीर चुनौती साबित हो सकती है. गौतम गंभीर के हेड कोच बनाने के बाद भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हार का सामना करना पड़ा था. वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम प्लान और टीम कॉम्बिनेशन को लेकर सवाल हो सकते हैं.

