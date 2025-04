भारत स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल अपने खेल से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. गिल का नाम सारा अली खान, सारा तेंदुलकर और अवनीत कौर के साथ जुड़ चुका है. जिसपर शुभमन ने बड़ा खुलासा कर दिया है. उन्होंने डेटिंग की खबरों पर विराम लगाते हुए बोले कि ये बवकूफी भरा है.

शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात टाइटंस अच्छा प्रदर्शन कर रही है. गिल ने एक इंटरव्यू में अपने रिलेशनशिप पर खुलकर बात की है.

शुभमन गिल ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं पिछले तीन सालों से सिंगल हूं, और इतने सारे अफवाहें और कयास मुझे अलग-अलग लोगों से जोड़ते हैं. कभी-कभी यह इतना बेवकूफी लगता है क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में उस इंसान से कभी मुलाकात नहीं की. यह विचित्र है.

Shubman Gill has finally said it about his dating rumours with sara tendulkar. pic.twitter.com/GrThDLxCoR