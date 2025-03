भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है. जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 49.3 ओवर में ऑलआउट होकर 264 रन बनाए थे. इस दौरान कप्तान स्टीव स्मिथ के बल्ले से 73 रनों की अर्धशतकीय पारी देखने को मिली थी. वही एलेक्स कैरी ने विस्फोटक अंदाज में 61 रन बनाए.

जिसके बाद रनों का पीछा करते हुए भारतीय टीम को शुरु में ही 2 बड़े झटके लग गए. शुभमन गिल 8 रन तो वही रोहित 28 रन बनाकर आउट हो गए. भारत का स्कोर 43 रन पर 2 हो चुका था. जिसके बाद विराट और अय्यर के बीच अच्छी साझेदारी देखने को मिली. लेकिन एडम जंपा की घूमती गेंद पर श्रेयस अय्यर चकमा खा गए और लगातार तीसरा अर्धशतक जड़ने से चूक गए.

जंपा ने तोड़ी विराट और अय्यर की साझेदारी

भारत की टीम को विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की जोड़ी मुश्किल हालात से निकलकर ले आए थे. दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 91 रनो की साझेदारी देखने को मिली.

