राजकोट में इतिहास रच सकते हैं श्रेयस अय्यर, सबसे तेज 3000 वनडे रन बनाने का मौका

इंजरी से उबरकर टीम इंडिया में लौटे श्रेयस अय्यर एक बार फिर सुर्खियों में हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में उनकी वापसी भारतीय मध्यक्रम के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है. वडोदरा में खेले गए पहले वनडे में अय्यर ने संयम और आत्मविश्वास से भरी पारी खेलकर साफ कर दिया कि वह पूरी तरह फिट हैं. अब राजकोट में होने वाले दूसरे वनडे में उनके पास एक खास रिकॉर्ड अपने नाम करने का सुनहरा मौका होगा.

सबसे तेज 3,000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन सकते हैं

मध्यक्रम के धुरंधर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने इंजरी से रिकवर करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में वापसी की है. अय्यर ने रविवार को वडोदरा में खेले गए पहले वनडे में 47 गेंद पर 49 रन की पारी खेल अपने फॉर्म में होने के संकेत दिए थे. बुधवार को दूसरा वनडे राजकोट में खेला जाना है. इस वनडे में श्रेयस अय्यर सबसे तेज 3,000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन सकते हैं. श्रेयस अय्यर राजकोट में अपनी 69वीं पारी खेलेंगे. इस मैच में 34 रन बनाते ही उनके 3,000 वनडे रन पूरे हो जाएंगे. अगर वह ये उपलब्धि हासिल कर पाते हैं, तो भारत की तरफ से वनडे फॉर्मेट में सबसे तेज 3,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.

शिखर धवन सबसे ऊपर

भारत की तरफ से वनडे में सबसे तेज 3,000 रन बनाने का रिकॉर्ड पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के नाम है. शिखर ने 72 पारियों ये आंकड़ा छुआ था. दूसरे स्थान पर विराट कोहली हैं जिन्होंने 75 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी. इन दोनों के साथ ही श्रेयस के पास केएल राहुल (78 पारी), नवजोत सिंह सिद्धू (79 पारी), और सौरव गांगुली (82 पारी) को भी पीछे छोड़ देंगे. वनडे में सबसे तेज 3,000 रन बनाने का ओवरऑल रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के पूर्व सलामी बल्लेबाज हाशिम अमला के नाम है. आमला ने महज 57 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की थी.

मध्यक्रम में भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज

श्रेयस अय्यर के वनडे करियर पर गौर करें तो मौजूदा समय में इस फॉर्मेट में वह भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैं. चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले श्रेयस ने भारत को वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल में पहुंचाने और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का चैंपियन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी. 31 साल के इस बल्लेबाज ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ अपने वनडे करियर की शुरुआत की थी. इंजरी से प्रभावित करियर में अब तक 74 मैचों की 68 पारियों में वह 5 शतक और 23 अर्धशतक की मदद से 2,966 रन बना चुके हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 128 रहा है.

