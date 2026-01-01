6,6,6,6,6,6... SA20 में शेरफेन रडरफोर्ड ने ठोके लगातार 6 छक्के, 28 गेंदों में बना डाले 83 रन

शेरफेन रदरफोर्ड और डेवाल्ड ब्रेविस में अपने तूफान से दर्शकों को मजा दिलाया है. इस जोड़ी ने 6 गेंदों में 6 छक्के जड़कर साल का अंत शानदार तरह से किया है.

साल 2025 के आखिरी दिन 31 दिसंबर को साउथ अफ्रीका टी20 लीग में प्रोटियाज कैपिटल और एमआई केप टाउन के बीच मुकाबला खेला गया था. इस मैच में शेरफेन रदरफोर्ड और डेवाल्ड ब्रेविस में अपने तूफान से दर्शकों को मजा दिलाया है. प्रोटियाज कैपिटल के लिए खेलते हुए रदरफोर्ड और ब्रेविस ने लगातार 6 गेंदों में 6 छक्के भी ठोके और साथ में उन्होंने 28 गेंदों में 83 रनों की विस्फोटक पार्टनरशिप भी की.

लगाए 6 गेंदों में 6 छक्के

रदरफोर्ड और ब्रेविस की जोड़ी ने एमआई कैपटाउन के खिलाफ 28 गेंदों में 83 रनों की साझेदारी की. इस दौरान कुल 10 छक्के भी ठोके. वहीं पारी के 18वें ओवर की 5वीं और छठी गेंद पर छक्का लगाया. उसकेबाद 19वें ओवर में लगातार 4 छक्के लगाए. हालांकि इस तरह दोनों ने 6 गेंदों में 6 छक्के भी लगाकर इतिहास रच दिया है. रदरफोर्ड ने 15 गेंदों में 313.33 की स्ट्राइक रेट 47 रन ठोके. इस दौरान उन्होंने 6 छक्के लगाए. वहीं ब्रेविस ने 13 गेंदों में 276.92 की स्ट्राइक रेट से से 36 रन बनाए. इस दौरान 4 चौके और 1 छक्का लगाया.

कैपिटल ने जीता मुकाबला

प्रोटियाज कैपिटल ने एमआई को 221 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया. इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमआई की टीम 135 रन ही बना सकी और 85 रनों से मुकाबला गंवा दिया. कैपिटल ने साल का अंत जीत के साथ शानदार तरह से किया है. रदरफोर्ड और ब्रेविस की इस जोड़ी ने साल के अंत के साथ पूरा साल अपने नाम कर लिया है.

इस हार के बाद एमआई केपटाउन ने 3 में से 2 मुकाबले गंवा दिए और एक मैच रद्द रहा है. हालांकि टीम अंक तालिका में छठे स्थान पर हैं. वहीं कैपिटल की बात करें, तो टीम ने 3 में से 1 मैच जीता है और दो मैच हारे हैं. वहीं कैपिटल की टीम चौथे स्थान पर हैं.

