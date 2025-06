पंजाब किंग्स को आईपीएल 2025 के फाइनल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों 6 रन से हार का सामना करना पड़ा. आईपीएल ट्रॉफी से चूकने के बाद श्रेयस अय्यर के कप्तानी की खूब तारीफ हुई. फाइनल मैच में पंजाब के अहम खिलाड़ी शशांक सिंहने नाबाद 61 रनों की पारी खेली. मगर पंजाब को खिताब नहीं दिला सके. मगर क्वालीफायर-2 के खत्म होने के बाद श्रेयस अय्यर और शशांक सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.

जिसमें पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर अपने साथी खिलाड़ी शशांक सिंह को गाली देते हुए नजर आए थे. अब इस मामले में शंशाक ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और अपने बयान से सबको हैरान कर दिया है. आइए जानें शशांक सिंह ने श्रेयस अय्यर को लेकर क्या बोले?

पंजाब किंग्स के युवा बल्लेबाज शशांक सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए श्रेयस अय्यर मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ दी. उन्होंने कहा कि मैं इसका हकदार हूं. अय्यर को मुझे थप्पड़ मारना चाहिए था. मेरे पिता ने फाइनल तक मुझसे बात नहीं की. मैं लापरवाह था. मैं बगीचे या किसी बीच पर नहीं टहल रहा था. श्रेयस ने कहा कि मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी. लेकिन बाद में वह मुझे रात के खाने के लिए बाहर ले गया.



