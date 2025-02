भारत के स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल और उनके पत्नी धनश्री वर्मा के तलाक की खबरों के बीच पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज वसीम अकरम भी चर्चा में आ गए. चैंपियंस ट्रॉफी के पहले दौर से बाहर होने पर पाकिस्तान टीम की चारों तरफ थू-थू हो रही है. मगर इन सबके बीच वसीम अकरम की पत्नी लाइम लाइट में आ गई.

दरअसल पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज गेंदबाज वसीम अकरम की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जिसमें उनको डिवोर्स इलेवन में जगह दी गई है. अकरम की तस्वीर इस पोस्ट में देकर उनकी पत्नी शनीरा भड़क उठी. उन्होंने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है.

ट्रोल अंकाउट की ली खबर

एक्स पर एक पोस्ट अपलोड की गई है. जिसके ऊपर डिवोर्स इलेवन लिखा हुआ है. इस तस्वीर में शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या और वसीम अकरम जैसे क्रिकेटर दिखाई दे रहे हैं. वही भारत के स्टार स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल को इम्पैक्ट खिलाड़ी की सूची में शामिल किया गया है. ये पोस्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्रिकेट नाम के एक हैंडल से किया गया है.

Hey @GemsOfCricket You guys are definitely "out of context" and from what I can see you're also out of correct and reliable information! 👏🏼 https://t.co/kn68XKh6xv