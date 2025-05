पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी एक बार चर्चा में आ गए हैं. पहलगाम में हुए आंतकी हमले में भारत के 26 लोगों ने जान गंवाई थी. जिसके बाद भारतीय सेना ने आतंकवादियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का मुहिम चलाया था. जिसपर शाहिद अफरीदी ने भारतीय सेना पर कई जहरीले बयान दिए थे. जिसके बाद से भारत में शाहिद अफरीदी को लेकर जबरदस्त नाराजगी देखी गई थी.

इस बीच दुबई में आयोजित एक कार्यक्रम में शाहिद अफरीदी शामिल हुए. जिसमें केरल समुदाय के लोग अफरीदी के लिए बूम-बूम का नारा लगाते हुए नजर आए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. जिसके बाद इस कार्यक्रम के आयोजकों को सफाई देनी पड़ी हैं.

पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई (PAD) में CUBAA द्वारा आयोजित एक अंतर-कॉलेजिएट नृत्य प्रतियोगिता ओरमाचुवदुकल सीजन 2 में दिखाई दिए. कार्यक्रम में लोगों ने "बूम बूम" के नारे लगाए. अफरीदी ने भीड़ को जवाब देते हुए कहा कि 'होगया बूम बूम' जिसके बाद और भी तालियां बजने लगीं. जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ.

While India is in the middle of #OperationSindoor, the “Indian Kerala community” in UAE was busy cheering Shahid Afridi & Umar Gul.



Kerala once again shows its true colours celebrating Pakistani stars while our soldiers fight on the frontlines.



Priorities, right? #KeralaModel… pic.twitter.com/cKVWTU7FYy