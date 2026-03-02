FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'मैं टीम में न रखूं कप्तानी तो बहुत दूर की बात...' शाहिद अफरीदी ने शादाब खान को लेकर दिया बड़ा बयान, पढ़िए क्या कहा

'मैं टीम में न रखूं कप्तानी तो बहुत दूर की बात...' शाहिद अफरीदी ने शादाब खान को लेकर दिया बड़ा बयान, पढ़िए क्या कहा

Team India Schedule: अफगानिस्तान से वनडे और टेस्ट सीरीज खेलेगी टीम इंडिया, देखें विराट-रोहित इंडियन जर्सी में कब आएंगे नजर

Team India Schedule: अफगानिस्तान से वनडे और टेस्ट सीरीज खेलेगी टीम इंडिया, देखें विराट-रोहित इंडियन जर्सी में कब आएंगे नजर

RRB Group D Last Date: RRB ग्रुप डी आवेदन करने की आखिरी तारीख बढ़ी, जानें अब कब तक भर पाएंगे फॉर्म

RRB Group D Last Date: RRB ग्रुप डी आवेदन करने की आखिरी तारीख बढ़ी, जानें अब कब तक भर पाएंगे फॉर्म

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 World Cup: वेस्टइंडीज को हराकर छठी बार सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, जानिए नॉकआउट मैचों में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड

T20 World Cup: वेस्टइंडीज को हराकर छठी बार सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, जानिए नॉकआउट मैचों में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड

T20 वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे बड़े रन चेज, इस टीम ने किया था 230 रनों का पीछा

T20 वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे बड़े रन चेज, इस टीम ने किया था 230 रनों का पीछा

ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है इसकी भूमिका

ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है इसकी भूमिका

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

'मैं टीम में न रखूं कप्तानी तो बहुत दूर की बात...' शाहिद अफरीदी ने शादाब खान को लेकर दिया बड़ा बयान, पढ़िए क्या कहा

Shahid Afridi on Shadab Khan: पूर्व क्रिकेटर्स अपने खिलाड़ियों का आलोचना कर रहे हैं. एक बार फिर पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने शादाब खान को लेकर बड़ा बयान दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 02, 2026, 09:28 PM IST

'मैं टीम में न रखूं कप्तानी तो बहुत दूर की बात...' शाहिद अफरीदी ने शादाब खान को लेकर दिया बड़ा बयान, पढ़िए क्या कहा

Shahid Afridi on Shadab Khan

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया. सुपर-8 में पाकिस्तान का एक मैच बारिश की चपेट में आया था, लेकिन फिर टीम ने एक मैच गंवा दिया और अंत में एक मैच जीता, जिसके बाद टीम का टूर्नामेंट का सफर खत्म हो गया है. इस इवेंट के दौरान कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेकर आलोचनाएं हो रही है. इतना ही नहीं उनके देश की पूर्व क्रिकेटर्स अपने खिलाड़ियों का आलोचना कर रहे हैं. एक बार फिर पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने शादाब खान को लेकर बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि शाहिद ने शादाब को लेकर क्या कहा है. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, "अगर बोर्ड लीडरशिप में बदलाव करता है, तो शादाब और तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी उनके संभावित उत्तराधिकारी हो सकते हैं. हालांकि अफरीदी ने स्पष्ट कर दिया कि वो शादाब को समाधान का हिस्सा नहीं मानते हैं."

पाकिस्तानी चैनल समा टीवी को दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने कहा, "उनके प्रदर्शन को देखते हुए मैं उन्हें टीम में भी नहीं रखूंगा. कप्तानी सौंपना तो दूर की बात है. माइक हेसन पहले पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी काम कर चुके हैं. पीएसएल में अपने कार्यकाल के बाद ही माइक हेसन पाकिस्तान के कोच बने. वहीं से शादाब के साथ उनकी साझेदारी शुरू हुई. हेड कोच शादाब को बार-बार मौके दे रहे हैं. इसी वजह से मैंने कहा था कि शादाब पाकिस्तान के अगले कप्तान बन सकते हैं, लेकिन हालिया प्रदर्शन को देखें तो वो प्लेइंग इलेवन में जगह पाने के भी हकदार नहीं हैं."

शाहिद अफरीदी ने फखर जमन को लेकर कहा, "अभी के हालात को देखते हुए. मैं फखर जमान के साथ जाऊंगा. मुझे एक आक्रामक कप्तान चाहिए. अभी सिर्फ एक खिलाड़ी इस काम के लिए फिट बैठता है और वो फखर है." शाहिद अफरीदी का मानना है कि सलमान आगा के बाद अब फखर जमन को कप्तान बनाया चाहिए, ताकी टीम भी आक्रमक अंदाज में फील्डर पर उतरे. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 World Cup: वेस्टइंडीज को हराकर छठी बार सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, जानिए नॉकआउट मैचों में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड
T20 World Cup: वेस्टइंडीज को हराकर छठी बार सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, जानिए नॉकआउट मैचों में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड
T20 वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे बड़े रन चेज, इस टीम ने किया था 230 रनों का पीछा
T20 वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे बड़े रन चेज, इस टीम ने किया था 230 रनों का पीछा
ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है इसकी भूमिका
ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है इसकी भूमिका
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें किस नंबर पर है टीम इंडिया
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें किस नंबर पर है टीम इंडिया
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को न लें For Granted! सच्चा और गहरा होता है इनका प्यार 
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को न लें For Granted! सच्चा और गहरा होता है इनका प्यार
MORE
Advertisement
धर्म
Chandra Grahan Effects On Zodiac: साल का पहला चंद्र ग्रहण किन राशियों को देगा लाभ और किन राशियों के लिए बना रहा हानि योग  
साल का पहला चंद्र ग्रहण किन राशियों को देगा लाभ और किन राशियों के लिए बना रहा हानि योग
Numerology: 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं आप? मार्च का महीना बनेगा Turning Point, जबरदस्त Comeback होगा!
Numerology: 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं आप? मार्च का महीना बनेगा Turning Point, जबरदस्त Comeback होगा!
Holika Dahan Date Confusion: 2 या 3 मार्च किस दिन जलेगी होलिका? जानिए चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा से होली में 1 दिन का गैप होगा?
2 या 3 मार्च किस दिन जलेगी होलिका? जानिए चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा से होली में 1 दिन का गैप होगा?
Holika Dahan 2026: इन 5 लोगों को होलिका जलते कभी नहीं देखना चाहिए, वरना छीन जाएगी घर की खुशियां
इन 5 लोगों को होलिका जलते कभी नहीं देखना चाहिए, वरना छीन जाएगी घर की खुशियां
Numerology: कहीं आपका मोबाइल नंबर ही तो नहीं बन रहा तरक्की का दुश्मन? जन्मतिथि से चुनिए अपना पर्सनालाइज्ड ‘लकी नंबर’
कहीं आपका मोबाइल नंबर ही तो नहीं बन रहा तरक्की का दुश्मन? जन्मतिथि से चुनिए अपना पर्सनालाइज्ड ‘लकी नंबर’
MORE
Advertisement