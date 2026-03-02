'मैं टीम में न रखूं कप्तानी तो बहुत दूर की बात...' शाहिद अफरीदी ने शादाब खान को लेकर दिया बड़ा बयान, पढ़िए क्या कहा

Shahid Afridi on Shadab Khan: पूर्व क्रिकेटर्स अपने खिलाड़ियों का आलोचना कर रहे हैं. एक बार फिर पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने शादाब खान को लेकर बड़ा बयान दिया है.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया. सुपर-8 में पाकिस्तान का एक मैच बारिश की चपेट में आया था, लेकिन फिर टीम ने एक मैच गंवा दिया और अंत में एक मैच जीता, जिसके बाद टीम का टूर्नामेंट का सफर खत्म हो गया है. इस इवेंट के दौरान कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेकर आलोचनाएं हो रही है. इतना ही नहीं उनके देश की पूर्व क्रिकेटर्स अपने खिलाड़ियों का आलोचना कर रहे हैं. एक बार फिर पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने शादाब खान को लेकर बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि शाहिद ने शादाब को लेकर क्या कहा है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, "अगर बोर्ड लीडरशिप में बदलाव करता है, तो शादाब और तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी उनके संभावित उत्तराधिकारी हो सकते हैं. हालांकि अफरीदी ने स्पष्ट कर दिया कि वो शादाब को समाधान का हिस्सा नहीं मानते हैं."

पाकिस्तानी चैनल समा टीवी को दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने कहा, "उनके प्रदर्शन को देखते हुए मैं उन्हें टीम में भी नहीं रखूंगा. कप्तानी सौंपना तो दूर की बात है. माइक हेसन पहले पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी काम कर चुके हैं. पीएसएल में अपने कार्यकाल के बाद ही माइक हेसन पाकिस्तान के कोच बने. वहीं से शादाब के साथ उनकी साझेदारी शुरू हुई. हेड कोच शादाब को बार-बार मौके दे रहे हैं. इसी वजह से मैंने कहा था कि शादाब पाकिस्तान के अगले कप्तान बन सकते हैं, लेकिन हालिया प्रदर्शन को देखें तो वो प्लेइंग इलेवन में जगह पाने के भी हकदार नहीं हैं."

शाहिद अफरीदी ने फखर जमन को लेकर कहा, "अभी के हालात को देखते हुए. मैं फखर जमान के साथ जाऊंगा. मुझे एक आक्रामक कप्तान चाहिए. अभी सिर्फ एक खिलाड़ी इस काम के लिए फिट बैठता है और वो फखर है." शाहिद अफरीदी का मानना है कि सलमान आगा के बाद अब फखर जमन को कप्तान बनाया चाहिए, ताकी टीम भी आक्रमक अंदाज में फील्डर पर उतरे.

