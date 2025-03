चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान का प्रदर्शन काफी खराब रहा था. 29 साल के बाद पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान में कोई आईसीसी टूर्नामेंट खेला जा रहा था. जिसमें मेजबान पाकिस्तान के खाते में ही एक भी जीत नहीं आई.

वही मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाया जा सकता है. रिजवान को अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान की सफेद बॉल प्रारुप का कप्तान बनाया गया था. मगर वो चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े ICC टूर्नामेंट में शायद PCB की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे.

इस खिलाड़ी को मिल सकती है कप्तानी

रिपोर्ट्स के अनुसार मोहम्मद रिजवान को पीसीबी टी20 प्रारुप के कप्तानी से हटा सकती हैं. इसके अलावा बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को भी टी20 टीम बाहर किया जा सकता है.

🚨Mohammad Rizwan has been removed from T20I captaincy after today's meeting with PCB Chairman Mohsin Naqvi. [Ejaz Wasim Bukhari]



- Shadab Khan is likely to lead the Pakistan T20I squad for New Zealand tour. pic.twitter.com/yKrZsTU7y5