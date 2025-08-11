'अगर सचिन-गावस्कर सर ने सोचा होता...' Sarfaraz Khan ने अपने बयान से खींचा चीफ सिलेक्टर का ध्यान, जानें क्या कहा

Sarfaraz Khan on Kanga League 2025: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज सरफराज खान ने सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर को लेकर बड़ा बयान दिया है और साथ ही चीफ सिलेक्टर का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया है.

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज सरफराज खान ने हाल ही में अपना 17 किलो ग्राम वजन घटाया है और अपने आलोचकों की बोलती बंद की है. दरअसल, सरफराज को इंग्लैंड दौरे के लिए टीम में नहीं चुना गया था, जिसका उन्हें काफी बुरा लगा और उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम किया. लेकिन हाल ही में सरफराज ने बीसीसीआई चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर का ध्यान अपनी ओर खींचा है. उन्होंने सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गजों का नाम लेकर एक बड़ा बयान दिया है. आइए जानचे हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

सरफराज ने इस टूर्नामेंट में किया शानदार प्रदर्शन

बता दें कि सरफराज खान इस समय कंगा लीग 2025 खेल रहे हैं. ये लीग जुलाई से अक्टूबर के बीच खेली जा रही है. बारिश के मौसम में इस लीग में पिचों पर रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा है. ऐसे में सरफराज ने इस्लाम जिमखाना के खिलाफ 42 गेंदों में 61 रनों की विस्फोटक पारी खेली. वहीं सरफराज ने बयान दिया है कि मुबई के हर खिलाड़ी को इस टूर्नामेंट में भाग लेना चाहिए. इस टूर्नामेंट में सुनील गावस्कर से लेकर सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज भी खेल चुके हैं.

क्या बोले सरफराज खान

मिड डे से बात करते हुए सरफराज खान ने कहा, "बचपन के दौरान मैंने अपने पिता और कोच नौशाद खान से बहुत सारी कहानियां सुनी हैं कि कैसे सुनील गावस्कर सर एक बार उसी सुबह इंग्लैंड से लौटने के बावजूद कांगा लीग मैच के लिए आए थे. इसी वजह से मेरा छोटा भाई मुशीर और मैंने हमेशा इस टूर्नामेंट को खेलने में गर्व महसूस किया है. कल शाम यानी शनिवार को नागपुर से लौटते समय. हम उम्मीद कर रहे थे कि आज बारिश नहीं होगी. आज सुबह थोड़ी बारिश हुई, लेकिन जब मैं इस्लाम जिमखाना पहुंचा, तो मौसम अच्छा था. कांगा लीग में मैंने अपना आखिरी मैच तीन साल पहले खेला था. मैं इस खेल से पहले लीग फिक्स्चर बुक देख रहा था और 2018 में शतक बनाने के लिए इसमें अपना नाम देखा और ये अच्छा लगा."

उन्होंने आगे कहा, "मुंबई के सभी खिलाड़ियों को कांगा लीग खेलना चाहिए. कुछ खिलाड़ियों को लगता है कि अगर वो यहां असफल होते हैं, तो ये उनके भविष्य के लिए बुरा होगा. लेकिन अगर ये गावस्कर सर और सचिन तेंदुलकर सर ने भी ऐसा ही सोचा होता, तो शायद वो दिग्गज नहीं बनते. अगर बड़े खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेलते हैं, तो शहर के युवाओं के लिए प्रेरणा होगी. कांगा लीग एक ऐसा टूर्नामेंट है कि अगर आप यहां सफल होते हैं, तो आप दुनिया में कहीं भी रन बना सकते हैं."

