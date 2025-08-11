Twitter
Advertisement
Headlines

'MI के मालिक मुकेश अंबानी को मैं मना लेता...' Jasprit Bumrah के वर्कलोड को लेकर इस दिग्गज ने BCCI पर कसा तंज

मेट्रो स्टेशन से लेकर सड़क किनारे तक.. क्रेडिट कार्ड बेचने वाले एजेंट को कितना कमीशन मिलता है? जानिए पूरा हिसाब

Krishna Janmashtami 2025: देवकी की आठवीं संंतान ही क्यों बने भगवान श्रीकृष्ण, जानें 8 नंबर के साथ जुड़ा है गहरा रहस्य

पहलगाम अटैक में पति को खोने वाली हिमांशी नरवाल की Bigg Boss 19 में एंट्री? घर के ड्रामे से लेकर बदल जाएंगे खेल के नियम

'अगर सचिन-गावस्कर सर ने सोचा होता...' Sarfaraz Khan ने अपने बयान से खींचा चीफ सिलेक्टर का ध्यान, जानें क्या कहा

परमाणु हमले की धमकी के बाद आसिम मुनीर को भारत की दो-टूक, अमेरिका पर भी साधा निशाना

सिंधिया Vs दिग्विजयः दो सदी पहले लड़ाई के मैदान में शुरू हुई दुश्मनी की कहानी

'तुम्हारे पास रजत का नंबर कैसे...' छत्तीसगढ़ के लड़के से विराट कोहली ने कही ये बात; यहां जानिए पूरा मामला

20 साल पहले दुनिया में तबाही मचाने वाले खतरनाक वायरस ने फिर की वापसी, WHO ने 119 देशों पर बताया इसका खतरा

दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों पर कसेगा शिकंजा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जानें क्या है पूरा मामला

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'MI के मालिक मुकेश अंबानी को मैं मना लेता...' Jasprit Bumrah के वर्कलोड को लेकर इस दिग्गज ने BCCI पर कसा तंज

'MI के मालिक मुकेश अंबानी को मैं मना लेता...' Jasprit Bumrah के वर्कलोड को लेकर इस दिग्गज ने BCCI पर कसा तंज

Krishna Janmashtami 2025: देवकी की आठवीं संंतान ही क्यों बने भगवान श्रीकृष्ण, जानें 8 नंबर के साथ जुड़ा है गहरा रहस्य

देवकी की आठवीं संंतान ही क्यों बने भगवान श्रीकृष्ण, जानें 8 नंबर के साथ जुड़ा है गहरा रहस्य

पहलगाम अटैक में पति को खोने वाली हिमांशी नरवाल की Bigg Boss 19 में एंट्री? घर के ड्रामे से लेकर बदल जाएंगे खेल के नियम

पहलगाम अटैक में पति को खोने वाली हिमांशी नरवाल की Bigg Boss 19 में एंट्री? घर के ड्रामे से लेकर बदल जाएंगे खेल के नियम

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
मेट्रो स्टेशन से लेकर सड़क किनारे तक.. क्रेडिट कार्ड बेचने वाले एजेंट को कितना कमीशन मिलता है? जानिए पूरा हिसाब

मेट्रो स्टेशन से लेकर सड़क किनारे तक.. क्रेडिट कार्ड बेचने वाले एजेंट को कितना कमीशन मिलता है? जानिए पूरा हिसाब

जब एक एस्ट्रोनॉट ने ISS को बना लिया था Marriage Hall, जानें Space Wedding की रोमांटिक कहानी

जब एक एस्ट्रोनॉट ने ISS को बना लिया था Marriage Hall, जानें Space Wedding की रोमांटिक कहानी

इन 5 राशि के लोगों का फैसला होता है पत्थर की लकीर, एक बार लेने के बाद नहीं हटते पीछे

इन 5 राशि के लोगों का फैसला होता है पत्थर की लकीर, एक बार लेने के बाद नहीं हटते पीछे

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

'अगर सचिन-गावस्कर सर ने सोचा होता...' Sarfaraz Khan ने अपने बयान से खींचा चीफ सिलेक्टर का ध्यान, जानें क्या कहा

Sarfaraz Khan on Kanga League 2025: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज सरफराज खान ने सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर को लेकर बड़ा बयान दिया है और साथ ही चीफ सिलेक्टर का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 11, 2025, 04:26 PM IST

'अगर सचिन-गावस्कर सर ने सोचा होता...' Sarfaraz Khan ने अपने बयान से खींचा चीफ सिलेक्टर का ध्यान, जानें क्या कहा

sarfaraz khan

TRENDING NOW

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज सरफराज खान ने हाल ही में अपना 17 किलो ग्राम वजन घटाया है और अपने आलोचकों की बोलती बंद की है. दरअसल, सरफराज को इंग्लैंड दौरे के लिए टीम में नहीं चुना गया था, जिसका उन्हें काफी बुरा लगा और उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम किया. लेकिन हाल ही में सरफराज ने बीसीसीआई चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर का ध्यान अपनी ओर खींचा है. उन्होंने सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गजों का नाम लेकर एक बड़ा बयान दिया है. आइए जानचे हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

सरफराज ने इस टूर्नामेंट में किया शानदार प्रदर्शन

बता दें कि सरफराज खान इस समय कंगा लीग 2025 खेल रहे हैं. ये लीग जुलाई से अक्टूबर के बीच खेली जा रही है. बारिश के मौसम में इस लीग में पिचों पर रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा है. ऐसे में सरफराज ने इस्लाम जिमखाना के खिलाफ 42 गेंदों में 61 रनों की विस्फोटक पारी खेली. वहीं सरफराज ने बयान दिया है कि मुबई के हर खिलाड़ी को इस टूर्नामेंट में भाग लेना चाहिए. इस टूर्नामेंट में सुनील गावस्कर से लेकर सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज भी खेल चुके हैं. 

क्या बोले सरफराज खान

मिड डे से बात करते हुए सरफराज खान ने कहा, "बचपन के दौरान मैंने अपने पिता और कोच नौशाद खान से बहुत सारी कहानियां सुनी हैं कि कैसे सुनील गावस्कर सर एक बार उसी सुबह इंग्लैंड से लौटने के बावजूद कांगा लीग मैच के लिए आए थे. इसी वजह से मेरा छोटा भाई मुशीर और मैंने हमेशा इस टूर्नामेंट को खेलने में गर्व महसूस किया है. कल शाम यानी शनिवार को नागपुर से लौटते समय. हम उम्मीद कर रहे थे कि आज बारिश नहीं होगी. आज सुबह थोड़ी बारिश हुई, लेकिन जब मैं इस्लाम जिमखाना पहुंचा, तो मौसम अच्छा था. कांगा लीग में मैंने अपना आखिरी मैच तीन साल पहले खेला था. मैं इस खेल से पहले लीग फिक्स्चर बुक देख रहा था और 2018 में शतक बनाने के लिए इसमें अपना नाम देखा और ये अच्छा लगा."

उन्होंने आगे कहा, "मुंबई के सभी खिलाड़ियों को कांगा लीग खेलना चाहिए. कुछ खिलाड़ियों को लगता है कि अगर वो यहां असफल होते हैं, तो ये उनके भविष्य के लिए बुरा होगा. लेकिन अगर ये गावस्कर सर और सचिन तेंदुलकर सर ने भी ऐसा ही सोचा होता, तो शायद वो दिग्गज नहीं बनते. अगर बड़े खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेलते हैं, तो शहर के युवाओं के लिए प्रेरणा होगी. कांगा लीग एक ऐसा टूर्नामेंट है कि अगर आप यहां सफल होते हैं, तो आप दुनिया में कहीं भी रन बना सकते हैं."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
मेट्रो स्टेशन से लेकर सड़क किनारे तक.. क्रेडिट कार्ड बेचने वाले एजेंट को कितना कमीशन मिलता है? जानिए पूरा हिसाब
मेट्रो स्टेशन से लेकर सड़क किनारे तक.. क्रेडिट कार्ड बेचने वाले एजेंट को कितना कमीशन मिलता है? जानिए पूरा हिसाब
जब एक एस्ट्रोनॉट ने ISS को बना लिया था Marriage Hall, जानें Space Wedding की रोमांटिक कहानी
जब एक एस्ट्रोनॉट ने ISS को बना लिया था Marriage Hall, जानें Space Wedding की रोमांटिक कहानी
इन 5 राशि के लोगों का फैसला होता है पत्थर की लकीर, एक बार लेने के बाद नहीं हटते पीछे
इन 5 राशि के लोगों का फैसला होता है पत्थर की लकीर, एक बार लेने के बाद नहीं हटते पीछे
सफेद बाल जड़ से ब्लैक कर देगा ये केश-काला तेल, घर पर ऐसे करें तैयार और कैमिकल डाई को डस्टबिन में फेंके
सफेद बाल जड़ से ब्लैक कर देगा ये केश-काला तेल, घर पर ऐसे करें तैयार और कैमिकल डाई को डस्टबिन में फेंके
Numerology: घूमने के शौकीन होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही लगा लेते हैं दुनिया का चक्कर
घूमने के शौकीन होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही लगा लेते हैं दुनिया का चक्कर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE