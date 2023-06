इस वजह से Sarfaraz Khan को Team India में नहीं मिली जगह, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं अनुशासन भी रखता है मायने

वेस्टइंडीज दौरे के लिए चुनी टीम वनडे और टेस्ट टीम में सरफराज खान को नहीं चुना गया, जिसके बाद सुनील गावस्कर ने सेलेक्टर्स की काफी आलोचना की थी.

