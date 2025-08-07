Twitter
राजस्थान रॉयल्स के लिए नहीं खेलना चाहते हैं Sanju Samson! IPL 2026 में CSK में हो सकते हैं शामिल

सलमान खान ने बता दिया Bigg Boss 19 में इस बार होगी घरवालों की सरकार, TV से डेढ़ घंटे पहले OTT पर आएगा शो

किस हाल में है भारत का पहला झंडा डिजाइन करने वाली मैडम भीकाजी कामा का परिवार

दमदार कैमरा और कीमत 15000 से भी कम, आपके लिए बेस्ट हैं ये 5 स्मार्टफोन, iPhone को देंगे टक्कर!

रक्षाबंधन के अगले दिन से होगी भाद्रपद महीने की शुरुआत, जानें इसमें पड़ने वाली मुख्य तिथि, व्रत और त्योहार, देखें पूरी लिस्ट

10000 रुपये से कम में खरीदें 6000mAh बैटरी वाले दमदार फोन, सबसे सस्ता 7,999 का

रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छे-अच्छों के छूट गए पसीने! यहां जानिए सही जवाब

इन सितारों ने ठुकराया Bigg Boss 19, गंवाया सलमान खान के साथ काम करने का मौका

सिराज-प्रसिद्ध पर लगा बॉल टेम्परिंग का आरोप, ओवल टेस्ट की गेंद को लैब भेजने की मांग; पाकिस्तान से है कनेक्शन

बैंक की गलती से अकाउंट में आ जाए बड़ी रकम तो क्या आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जानिए क्या है नियम

क्रिकेट

क्रिकेट

राजस्थान रॉयल्स के लिए नहीं खेलना चाहते हैं Sanju Samson! IPL 2026 में CSK में हो सकते हैं शामिल

Sanju Samson Wants Released From RR: राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमसन खुद ही निकलना चाहते हैं. हालांकि वो सीएकके के खेमे से जुड़ सकते हैं.

मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 07, 2025, 07:42 PM IST

राजस्थान रॉयल्स के लिए नहीं खेलना चाहते हैं Sanju Samson! IPL 2026 में CSK में हो सकते हैं शामिल

Sanju Samson, IPL 2026

इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन यानी आईपीएल 2026 अभी काफी दूर है. लेकिन आईपीएल को लेकर चर्चा पूरे 12 महीने रहती है. इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन अपनी टीम से रिलीज होना चाहते हैं. यानी आईपीएल 2026 में सैमसन किसी दूसरी टीम के लिए खेलना चाहते हैं. अगर ऐसा होता है, तो वो चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में शामिल हो सकते हैं. आए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है. 

राजस्थान के लिए नहीं खेलना चाहते सैमसन

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, संजू सैमसन और राजस्थान रॉयल्स के बीच रिश्ते खराब हो गए हैं. ये मतभेद काफी गंभीर नजर आ रहे हैं. इसी वजह से संजू सैमसन खुद ही आरआर से अलग होना चाहते हैं. सैमसन ने मैनेजमेंट से उन्हें ट्रेड करने या रिलीज करने का अनुरोध किया है. हालांकि इसको लेकर अभी तक न तो टीम मैनेजमेंट और न ही संजू सैमसन की तरफ से आधिकारिक बयान सामने आया है. 

अपनी मर्जी ने नहीं छोड़ सकते सैमसन

भले ही संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स से निकलना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से ये फैसला नहीं ले सकते हैं. आईपीएल के नियम के अनुसार, अगर कोई खिलाड़ी किसी भी टीम के साथ जुड़ता है, तो वो तीन साल तक खुद नहीं निकल सकता है. हालांक अगर टीम चाहे, तो उसे रिलीज या ट्रेड कर सकती है. ऐसे में अब सैमसन को आरआर पर निर्भर रहना होगा. अब देखना ये दिलचस्प है कि क्या फ्रेंचाइजी उन्हें छोड़ती है या नहीं. 

सीएसके में हो सकते हैं शामिल

मान लेते हैं कि अगर राजस्थान रॉयल्स अपने कप्तान संजू सैमसन को रिलीज कर देती है, तो वो किस टीम में जा सकते हैं. इसमें प्रबल दावेदार चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है. हालांकि ऐसी भी कई रिपोर्ट्स थी कि सैमसन को सीएसके ट्रेड कर सकती है. अब देखना होगा कि क्या वाकई सैमसन सीएसके में जाएंगे या नहीं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

