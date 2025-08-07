राजस्थान रॉयल्स के लिए नहीं खेलना चाहते हैं Sanju Samson! IPL 2026 में CSK में हो सकते हैं शामिल

Sanju Samson Wants Released From RR: राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमसन खुद ही निकलना चाहते हैं. हालांकि वो सीएकके के खेमे से जुड़ सकते हैं.

इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन यानी आईपीएल 2026 अभी काफी दूर है. लेकिन आईपीएल को लेकर चर्चा पूरे 12 महीने रहती है. इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन अपनी टीम से रिलीज होना चाहते हैं. यानी आईपीएल 2026 में सैमसन किसी दूसरी टीम के लिए खेलना चाहते हैं. अगर ऐसा होता है, तो वो चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में शामिल हो सकते हैं. आए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है.

राजस्थान के लिए नहीं खेलना चाहते सैमसन

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, संजू सैमसन और राजस्थान रॉयल्स के बीच रिश्ते खराब हो गए हैं. ये मतभेद काफी गंभीर नजर आ रहे हैं. इसी वजह से संजू सैमसन खुद ही आरआर से अलग होना चाहते हैं. सैमसन ने मैनेजमेंट से उन्हें ट्रेड करने या रिलीज करने का अनुरोध किया है. हालांकि इसको लेकर अभी तक न तो टीम मैनेजमेंट और न ही संजू सैमसन की तरफ से आधिकारिक बयान सामने आया है.

अपनी मर्जी ने नहीं छोड़ सकते सैमसन

भले ही संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स से निकलना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से ये फैसला नहीं ले सकते हैं. आईपीएल के नियम के अनुसार, अगर कोई खिलाड़ी किसी भी टीम के साथ जुड़ता है, तो वो तीन साल तक खुद नहीं निकल सकता है. हालांक अगर टीम चाहे, तो उसे रिलीज या ट्रेड कर सकती है. ऐसे में अब सैमसन को आरआर पर निर्भर रहना होगा. अब देखना ये दिलचस्प है कि क्या फ्रेंचाइजी उन्हें छोड़ती है या नहीं.

सीएसके में हो सकते हैं शामिल

मान लेते हैं कि अगर राजस्थान रॉयल्स अपने कप्तान संजू सैमसन को रिलीज कर देती है, तो वो किस टीम में जा सकते हैं. इसमें प्रबल दावेदार चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है. हालांकि ऐसी भी कई रिपोर्ट्स थी कि सैमसन को सीएसके ट्रेड कर सकती है. अब देखना होगा कि क्या वाकई सैमसन सीएसके में जाएंगे या नहीं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.