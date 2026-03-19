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RR के लिए Sanju Samson का जाना बड़ा नुकसान, पूर्व दग्गज ने विराट-रोहित से की तुलना

Ex Cricketer on Sanju Samson: पूर्व दिग्गज ने विराट कोहली, रोहित शर्मा और एमएस धोनी जैसे दिग्गज खिलाड़ी से सैमसन की तुलना कर दी है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 19, 2026, 03:31 PM IST

RR के लिए Sanju Samson का जाना बड़ा नुकसान, पूर्व दग्गज ने विराट-रोहित से की तुलना

Sanju Samson

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आईपीएल 2026 की शुरुआत आरसीबी और एसआरएच के बीच मुकाबले से होगी. लीग से पहले राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बड़ी डील की थी. आरआर ने संजू सैमसन और सीएसके ने रवींद्र जडेजा को ट्रेड किया था. वहीं लीग शुरू होने से पहले पूर्व दिग्गज ने विराट कोहली, रोहित शर्मा और एमएस धोनी जैसे दिग्गज खिलाड़ी से सैमसन की तुलना कर दी है और बताया है कि सैमसन का जाना राजस्थान के लिए बड़ा नुकसान है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

विराट-रोहित से की सैमसन की तुलना

साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसी ने जिओ हॉटस्टार से कहा, "अगर हम आईपीएल की टीमों पर गौर करें तो अधिकतर टीमों के पास कोई एक ऐसा खिलाड़ी रहा है, जो लंबे समय तक फ्रेंचाइजी का चेहरा रहा है, जैसे रोहित शर्मा, एमएस धोनी और विराट कोहली हैं. मैं संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स के लिए उसी तरह का खिलाड़ी मानता हूं."

उन्होंने आगे कहा, "भले ही वो नई पीढ़ी के खिलाड़ी हैं, लेकिन वो उस फ्रेंचाइजी का चेहरा बन गए थे. जब मैं राजस्थान रॉयल्स के बारे में सोचता हूं, तो मुझे संजू सैमसन याद आते हैं. इसलिए मुझे लगता है कि उनका किसी अन्य टीम से जुड़ना प्रशंसकों, आईपीएल और टूर्नामेंट के लिए बहुत बड़ा झटका है. क्योंकि उन्होंने वहां बहुत बड़ी भूमिका निभाई है."

सैमसन के न होने पर जायसवाल को लेनी होगी जिम्मेदारी

प्लेसिस ने सैमसन के न रहने पर जायसवाल की जिम्मेदारी पर बात करते हुए कहा, "संजू की मौजूदगी में यशस्वी जायसवाल को अपना नैसर्गिक खेल खेलने का मौका मिलता था. क्योंकि दूसरे छोर से संजू लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा था. अब ऐसा नहीं होगा और उन पर अधिक जिम्मेदारी होगी. उस तरह के बल्लेबाज के लिए ये महत्वपूर्ण होता है कि वो जिम्मेदारी के बारे में नहीं सोचें. इसलिए ये सत्र उनके लिए सीखने की एक प्रक्रिया होगी."

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