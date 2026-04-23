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Sanju Samson Century: संजू सैमसन के बल्ले से निकला सीजन का दूसरा शतक, इस मामले में की रोहित-राहुल की बराबरी

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Sanju Samson Century: संजू सैमसन के बल्ले से निकला सीजन का दूसरा शतक, इस मामले में की रोहित-राहुल की बराबरी

Sanju Samson Century: संजू सैमसन ने तूफानी पारी खेलते हुए शतक ठोक दिया है. सैमसन ने आईपीएल 2026 में दूसरा शतक लगाया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 23, 2026, 09:41 PM IST

Sanju Samson Century: संजू सैमसन के बल्ले से निकला सीजन का दूसरा शतक, इस मामले में की रोहित-राहुल की बराबरी

Sanju Samson Century

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आईपीएल 2026 में 33वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में सीएसके ने पहले खेलते हुए 207 रन बोर्ड पर लगाए हैं. इस दौरान टीम के लिए संजू सैमसन ने तूफानी पारी खेलते हुए शतक ठोक दिया है. सैमसन ने आईपीएल 2026 में दूसरा शतक लगाया है. इसके साथ ही उन्होंने रोहित शर्मा और केएल राहुल की बराबरी कर ली है. आइए जानते हैं कि सैमसन ने कौन सा रिकॉर्ड अपने नाम किया है. 

संजू सैमसन ने जड़ा दूसरा शतक

आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ संजू सैमसन ने तूफानी शतक ठोक दिया है. उन्होंने 54 गेंदों में 10 चौके और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 101 रन बनाए हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शतक ठोका और अब एमआई के खिलाफ शतक आया है. इस शतक के बाद सैमसन ने कई दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और कई दिग्गजों की बराबरी कर ली है. 

भारत के लिए टी20 में सबसे ज्यादा शतक

  • 9-विराट कोहली
  • 9- अभिषेक शर्मा
  • 8 - रोहित शर्मा
  • 8 - संजू सैमसन*

आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक

  • 8-विराट कोहली
  • 7 - जोस बटलर
  • 6 - क्रिस गेल
  • 5- केएल राहुल
  • 5 - संजू सैमसन*

आईपीएल में सीएसके के लिए कई शतक

  • 2 - शेन वॉटसन
  • 2-मुरली विजय
  • 2- ऋतुराज गायकवाड़
  • 2 - संजू सैमसन*

आईपीएल में सीएसके बनाम एमआई के लिए उच्चतम स्कोर

  • 218/4, दिल्ली, 2021
  • 208/5, चेन्नई 2008
  • 207/6, वानखेड़े 2026*
  • 206/4, वानखेड़े, 2024

ऐसी रही सीएसके की पारी

चेन्नई ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 207 रन बोर्ड पर लगाए हैं. टीम के लिए संजू सैमसन ने नाबाद 101 रन बनाए. इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ 22, सरफराज खान 14, शिवम दुबे 5, डेवाल्ड ब्रेविस 21, कार्तिक शर्मा 18, जैमी ओवरटन 15 और अकील हुसैन ने नाबाद 2 रन बनाए. 

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