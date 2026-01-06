'गलतियों को सुधारने…', टेस्ट से विराट कोहली के संन्यास लेने पर अब आया इस क्रिकेटर की तीखी प्रतिक्रिया

संजय मांजरेकर ने विराट कोहली के टेस्ट संन्यास पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें संघर्ष कर वापसी करनी चाहिए थी. सिर्फ वनडे खेलने के फैसले से वह निराश हैं. आइए जानते उन्होंने इस मामले पर और क्या कुछ कहा है..

भारतीय क्रिकेट में विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद बहस लगातार तेज होती जा रही है. अब इस फैसले पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने खुलकर नाराजगी जाहिर की है. मांजरेकर का मानना है कि कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी से यह उम्मीद थी कि वह अपने खराब दौर से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते, न कि टेस्ट जैसे सबसे कठिन प्रारूप को छोड़ देते. उन्होंने इसे क्रिकेट के लिहाज से दुर्भाग्यपूर्ण बताया. मांजरेकर के अनुसार, बीते कुछ सालों में कोहली जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में संघर्ष कर रहे थे, उस पर गंभीरता से काम किया जाना चाहिए था.

रूट, स्मिथ और केन विलियमसन जैसे खिलाड़ी भी उतार-चढ़ाव से गुजरे

मांजरेकर ने एक सोशल मीडिया वीडियो में कहा कि जब वह इंग्लैंड के जो रूट को टेस्ट क्रिकेट में लगातार आगे बढ़ते देखते हैं, तो उन्हें विराट कोहली की कमी और ज्यादा खलती है. उन्होंने याद दिलाया कि स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन जैसे खिलाड़ी भी उतार-चढ़ाव से गुजरे, लेकिन उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में खुद को फिर से साबित किया और अपनी विरासत को मजबूत किया.

सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलने के फैसले पर भी निराशा जताई

Joe Root scales new heights in Tests. It saddens me that Virat decided to walk away from it. https://t.co/U0kospRPat — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) January 6, 2026

पूर्व बल्लेबाज ने कहा कि पिछले करीब पांच सालों में कोहली का टेस्ट औसत लगभग 31 के आसपास रहा, लेकिन इस दौरान यह समझने की कोशिश नहीं दिखी कि समस्या तकनीक की है, मानसिकता की है या तैयारी की. मांजरेकर का मानना है कि कोहली चाहें तो कुछ समय के लिए टीम से बाहर रहकर घरेलू क्रिकेट या विदेशों की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल सकते थे. उन्होंने सुझाव दिया कि रणजी ट्रॉफी, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलना कोहली के लिए फायदेमंद हो सकता था, जिससे वह अपने खेल में जरूरी सुधार कर पाते. इसके साथ ही मांजरेकर ने कोहली के सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलने के फैसले पर भी निराशा जताई.

विराट जैसे फिट खिलाड़ी से ज्यादा संघर्ष की उम्मीद

उनका कहना है कि अगर कोहली सभी प्रारूपों से संन्यास ले लेते तो यह फैसला ज्यादा समझ में आता. मांजरेकर के मुताबिक, वनडे क्रिकेट एक शीर्ष बल्लेबाज के लिए अपेक्षाकृत आसान होता है, जबकि असली परीक्षा टेस्ट क्रिकेट में होती है. उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट ही किसी बल्लेबाज की तकनीक, धैर्य और मानसिक मजबूती को पूरी तरह परखता है, और विराट जैसे फिट खिलाड़ी से ज्यादा संघर्ष की उम्मीद थी.

