पूर्व श्रीलंकाई दिग्गज ने वैभव सूर्यवंशी के भविष्य को लेकर क्या कहा? जानें क्या मिलेगा एशियन गेम्स 2026 में मौका

Sanath Jayasuriya on Vaibhav Suryavanshi: इस बीच श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सनथ जयसूर्या ने वैभव के भविष्य को लेकर बात की है. आइए जानते हैं कि पूर्व श्रीलंकाई बल्लेबाज ने 15 साल के वैभव को लेकर क्या कहा है.

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम जापान पहुंच गई है और इवेंट में पुरुष क्रिकेट 24 सितंबर से खेला जाना है. एशियन गेम्स के लिए वैभव सूर्यवंशी को भी टीम इंडिया में शामिल किया गया है. हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली थी, जिसमें वैभव को मौका नहीं मिला था. इस बीच श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सनथ जयसूर्या ने वैभव के भविष्य को लेकर बात की है. आइए जानते हैं कि पूर्व श्रीलंकाई बल्लेबाज ने 15 साल के वैभव को लेकर क्या कहा है.

पूर्व श्रीलंकाई दिग्गज ने वैभव के भविष्य को लेकर क्या कहा?

सनथ जयसूर्या ने कॉरपोरेट विश्व कप के उद्घाटन समारोह में पीटीआई से बातचीत में कहा, वो अलग तरह की प्रतिभा है. मुझे लगता है कि वो भारत का भविष्य है. उसके पास काफी समय है. इसलिए उसे अच्छा प्रदर्शन करने का मौका दीजिए और वो जरूर अच्छा करेगा. मौके मिलेंगे. वो किस स्थान पर खेलेगा, ये मैं नहीं कह सकता, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है. लेकिन जब उसे मौका मिलेगा, वो उसे जरूर भुनाएगा. इसलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं.

सिलेक्शन पर क्या बोले जयसूर्या

जयसूर्या ने चयन और बल्लेबाजी क्रम पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा, मैं चयन और बल्लेबाजी क्रम पर टिप्पणी नहीं कर सकता. मेरा मानना है कि वो बेहद प्रतिभाशाली है. हर खिलाड़ी में अलग-अलग प्रतिभा होती है और वो अभ्यास और ट्रेनिंग में कड़ी मेहनत करते हैं. भारत में हमेशा ऐसे खिलाड़ी तैयार रहते हैं, जो उनकी जगह लेकर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. यहां प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है.

क्या एशियन गेम्स 2026 में मिलेगा मौका?

भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला था. हालांकि, भारत ने शुरुआती दोनों टी20 जीतकर पहले ही सीरीज अपने नाम कर ली थी. लेकिन फिर भी तीसरे टी20 में उन्हें मौका नहीं मिला. हालांकि, एशियन गेम्स 2026 में भी कप्तान श्रेयस अय्यर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के साथ ही जा सकते हैं. ऐसे में अगर कप्तान सैमसन और अभिषेक के साथ जाते हैं, तो बहुत कम उम्मीद है कि वैभव को प्लेइंग इलेवन में मौका मिले.