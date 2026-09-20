FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
पूर्व श्रीलंकाई दिग्गज ने वैभव सूर्यवंशी के भविष्य को लेकर क्या कहा? जानें क्या मिलेगा एशियन गेम्स 2026 में मौका

पूर्व श्रीलंकाई दिग्गज ने वैभव सूर्यवंशी के भविष्य को लेकर क्या कहा? जानें क्या मिलेगा एशियन गेम्स 2026 में मौका

रूसी संसदीय चुनाव के बीच मॉस्को रिफाइनरी पर यूक्रेन का बड़ा हमला; जानिए क्यों अहम है यह प्लांट?

रूसी संसदीय चुनाव के बीच मॉस्को रिफाइनरी पर यूक्रेन का बड़ा हमला; जानिए क्यों अहम है यह प्लांट?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी का विपक्ष को खुला ऑफर, बोले- भाजपा को हराना है तो...

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी का विपक्ष को खुला ऑफर, बोले- भाजपा को हराना है तो...

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा

T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा

तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड

T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड

हिंदी न्यूज़क्रिकेट

क्रिकेट

पूर्व श्रीलंकाई दिग्गज ने वैभव सूर्यवंशी के भविष्य को लेकर क्या कहा? जानें क्या मिलेगा एशियन गेम्स 2026 में मौका

Sanath Jayasuriya on Vaibhav Suryavanshi: इस बीच श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सनथ जयसूर्या ने वैभव के भविष्य को लेकर बात की है. आइए जानते हैं कि पूर्व श्रीलंकाई बल्लेबाज ने 15 साल के वैभव को लेकर क्या कहा है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 20, 2026, 08:56 PM IST

पूर्व श्रीलंकाई दिग्गज ने वैभव सूर्यवंशी के भविष्य को लेकर क्या कहा? जानें क्या मिलेगा एशियन गेम्स 2026 में मौका

Vaibhav suryavanshi (Photo X)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम जापान पहुंच गई है और इवेंट में पुरुष क्रिकेट 24 सितंबर से खेला जाना है. एशियन गेम्स के लिए वैभव सूर्यवंशी को भी टीम इंडिया में शामिल किया गया है. हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली थी, जिसमें वैभव को मौका नहीं मिला था. इस बीच श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सनथ जयसूर्या ने वैभव के भविष्य को लेकर बात की है. आइए जानते हैं कि पूर्व श्रीलंकाई बल्लेबाज ने 15 साल के वैभव को लेकर क्या कहा है.

पूर्व श्रीलंकाई दिग्गज ने वैभव के भविष्य को लेकर क्या कहा?

सनथ जयसूर्या ने कॉरपोरेट विश्व कप के उद्घाटन समारोह में पीटीआई से बातचीत में कहा, वो अलग तरह की प्रतिभा है. मुझे लगता है कि वो भारत का भविष्य है. उसके पास काफी समय है. इसलिए उसे अच्छा प्रदर्शन करने का मौका दीजिए और वो जरूर अच्छा करेगा. मौके मिलेंगे. वो किस स्थान पर खेलेगा, ये मैं नहीं कह सकता, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है. लेकिन जब उसे मौका मिलेगा, वो उसे जरूर भुनाएगा. इसलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं.

सिलेक्शन पर क्या बोले जयसूर्या

जयसूर्या ने चयन और बल्लेबाजी क्रम पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा, मैं चयन और बल्लेबाजी क्रम पर टिप्पणी नहीं कर सकता. मेरा मानना है कि वो बेहद प्रतिभाशाली है. हर खिलाड़ी में अलग-अलग प्रतिभा होती है और वो अभ्यास और ट्रेनिंग में कड़ी मेहनत करते हैं. भारत में हमेशा ऐसे खिलाड़ी तैयार रहते हैं, जो उनकी जगह लेकर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. यहां प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है.

क्या एशियन गेम्स 2026 में मिलेगा मौका?

भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला था. हालांकि, भारत ने शुरुआती दोनों टी20 जीतकर पहले ही सीरीज अपने नाम कर ली थी. लेकिन फिर भी तीसरे टी20 में उन्हें मौका नहीं मिला. हालांकि, एशियन गेम्स 2026 में भी कप्तान श्रेयस अय्यर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के साथ ही जा सकते हैं. ऐसे में अगर कप्तान सैमसन और अभिषेक के साथ जाते हैं, तो बहुत कम उम्मीद  है कि वैभव को प्लेइंग इलेवन में मौका मिले. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement