चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान की टीम कर रही है. लेकिन वो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई. जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़ा भूचाल आ गया है. पीसीबी ने पाकिस्तान के टी20 टीम से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की छुट्टी कर दी है.

वही सलमान अली आगा को टी20 टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है. जबकि शादाब खान को उपकप्तान बनाया गया है. शादाब लंबे समय के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं.

युवा खिलाड़ी पर पीसीबी ने चला दांव

पाकिस्तान की टीम को 16 मार्च से न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. टी20 टीम में कई युवा खिलाड़ियो को मौका मिला है. पाकिस्तान के टी20 टीम में मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, उमर बिन युसूफ, सुफियान मुकीम को मौका मिला है.

🚨 Pakistan announce ODI and T20I squads for New Zealand tour 🚨@SalmanAliAgha1 appointed 🇵🇰 T20I captain 🌟#NZvPAK | #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/c8WWG6WDti