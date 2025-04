मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 28 गेंदों पर 54 रनों की पारी खेली. जिसमें 4 चौके और 4 छक्के देखने को मिले. सूर्या ने इस पारी के बदौलत 2 बड़े काम किए.

पहले उन्होंने गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज साईं सुदर्शन से ऑरेंज कैप छीन ली. इसके साथ ही सूर्यकुमार IPL में लगातार सबसे ज्यादा 10 बार 25+ रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. उनके अलावा रॉबिन उथप्पा ही ये कारनामा कर पाए हैं.

सूर्यकुमार यादव ने लखनऊ के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेलते ही साई सुदर्शन से आगे निकल गए. सूर्या 10 आईपीएल मैच में 61 की औसत से 427 रन बना चुके हैं. जिसमें उनके बल्ले 3 अर्धशतकीय पारी भी देखने को मिले हैं.

साई सुदर्शन ने 8 मैच में 52.12 की औसत से 417 रन बनाए हैं. इस दौरान साई ने 5 फिफ्टी लगाई है. इस तरह से सूर्या अभी के लिए साई से 10 रन आगे निकल गए हैं. लेकिन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में साई इसे छीनने की कोशिश करेंगे.



सूर्यकुमार यादव ने आईपीएल में 4000 हजार रन के आंकड़े को पार कर लिया है. वो तीसरे सबसे कम गेंदों पर 4 हजार रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं. उनसे आगे एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल का नाम दर्ज है.

𝙏𝙝𝙚 𝙎𝙠𝙮 𝙞𝙨 𝙡𝙞𝙢𝙞𝙩𝙡𝙚𝙨𝙨 🤩



4️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ #TATAIPL runs and counting for Surya Kumar Yadav 🫡



Predict his final score tonight ✍



Updates ▶ https://t.co/R9Pol9Id6m #MIvLSG | @surya_14kumar pic.twitter.com/SB26ncg6CD