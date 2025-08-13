Sachin Tendulkar Son Engagement: कौन है सारा तेंदुलकर की होने वाली भाभी? अर्जुन ने की सगाई
21 साल की उस लड़की की कहानी जिसने बनाया Guinness World Records, नौकायन से 97 दिन में तय की 7,026KM की दूरी
ODI में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, एक ने 16 साल में रचा था इतिहास
Rashifal 14 August 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Test में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, क्या लिस्ट में हैं विराट-रोहित?
JDS नेता का चौंकाने वाला कुबूलनामा- 2800 कुत्तों को जहर देकर मारा और दफना दिया, जेल जाने को भी तैयार
Independence Day: दिल्ली पुलिस ने कसी कमर! एंटी ड्रोन सिस्टम, 800 से ज्यादा कैमरे... जानें स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा की क्या है तैयारी
बाबर ही नहीं एमएस धोनी से भी नहीं कर सकते... पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने Virat Kohli की तुलना करने वालों को दिया करारा जवाब
क्या मोबाइल और लैपटॉप के ज्यादा इस्तेमाल से कम हो रही है Male Fertility? चौंका देगी ये रिपोर्ट
ऋतिक-NTR की War 2 और रजनीकांत की Coolie, 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर होगा बड़ा धमाका, कौन करेगा राज?
क्रिकेट
Sachin Tendulkar Son Engagement: क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बेटे और युवा खिलाड़ी अर्जुल तेंदुलकर ने महज 25 साल की उम्र में सचाई रचा ली है.
क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बेटे और युवा खिलाड़ी अर्जुल तेंदुलकर ने सचाई रचा ली है. महज 25 साल की उम्र में अर्जुन तेंदुलकर ने सगाई की है. हालांकि उनकी शादी की तारीख को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है. अर्जुन की होने वाली वाइफ बिजनेस खानदान से ताल्लुक रखती हैं. आइए जानते हैं कि सारा तेंदुलकर की भाभी कौन और उनका क्या नाम है?
अर्जुन तेंदुलकर ने रचाई सगाई
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सचिन तेंदुलकर के बेटे और युवा क्रिकेटर अर्जुन तेंदुलकर ने सगाई रचा ली है. उनकी मंगेतर का नाम सानिया चंडोक है. हालांकि उनकी मंगनी की तस्वीरें अभी सामने नहीं आई हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि अर्जुन की सगाई एक निजी समारोह था. इसे अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है.
Arjun Tendulkar got engaged to Sania Chandok. pic.twitter.com/xOd63fkp4q— Saurabh Yadav (@saurabhydv676) August 13, 2025
कौन है अर्जुन की मंगेतर सानिया?
अर्जुन तेंदुलकर की मंगेतर सानिया चंडोक मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन रवि घई की पोती हैं. घई फैमिली को फूड और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की फील्ड में जाना जाता है. घई फैमिली का मुंबई में एक बड़ा मशहूर बिजनेस है. वो इंटरकॉन्टिनेंटल मरीन ड्राइव होटल और ब्रुकलिन क्रीमरी (आईसक्रीम ब्रांड) के मालिक है.
ऐसा रहा अब तक अर्जुव का फर्स्ट क्लास करियर
अर्जुल तेंदुलकर ने अब तक 17 फर्स्ट क्लास में मुकाबलों में 37 विकेट और 532 रन बनाए हैं. इसके अलावा 18 लिस्ट ए मैचों में 25 विकेट और 102 रन बनाए हैं. अर्जुन ने 24 टी20 मुकाबले भी खेले हैं. हालांकि वो आईपीएल में मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा है. आईपीएल 2025 में उन्हें एमआई ने 30 लाख रुपये में खरीदा था, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.