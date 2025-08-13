Twitter
Advertisement
Headlines

Sachin Tendulkar Son Engagement: कौन है सारा तेंदुलकर की होने वाली भाभी? अर्जुन ने की सगाई

21 साल की उस लड़की की कहानी जिसने बनाया Guinness World Records, नौकायन से 97 दिन में तय की 7,026KM की दूरी

ODI में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, एक ने 16 साल में रचा था इतिहास

Rashifal 14 August 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Test में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, क्या लिस्ट में हैं विराट-रोहित?

JDS नेता का चौंकाने वाला कुबूलनामा- 2800 कुत्तों को जहर देकर मारा और दफना दिया, जेल जाने को भी तैयार

Independence Day: दिल्ली पुलिस ने कसी कमर! एंटी ड्रोन सिस्टम, 800 से ज्यादा कैमरे... जानें स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा की क्या है तैयारी

बाबर ही नहीं एमएस धोनी से भी नहीं कर सकते... पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने Virat Kohli की तुलना करने वालों को दिया करारा जवाब

क्या मोबाइल और लैपटॉप के ज्यादा इस्तेमाल से कम हो रही है Male Fertility? चौंका देगी ये रिपोर्ट

ऋतिक-NTR की War 2 और रजनीकांत की Coolie, 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर होगा बड़ा धमाका, कौन करेगा राज?

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Sachin Tendulkar Son Engagement: कौन है सारा तेंदुलकर की होने वाली भाभी? अर्जुन ने की सगाई

Sachin Tendulkar Son Engagement: कौन है सारा तेंदुलकर की होने वाली भाभी? अर्जुन ने की सगाई

Rashifal 14 August 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

JDS नेता का चौंकाने वाला कुबूलनामा- 2800 कुत्तों को जहर देकर मारा और दफना दिया, जेल जाने को भी तैयार

JDS नेता का चौंकाने वाला कुबूलनामा- 2800 कुत्तों को जहर देकर मारा और दफना दिया, जेल जाने को भी तैयार

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
21 साल की उस लड़की की कहानी जिसने बनाया Guinness World Records, नौकायन से 97 दिन में तय की 7,026KM की दूरी

21 साल की उस लड़की की कहानी जिसने बनाया Guinness World Records, नौकायन से 97 दिन में तय की 7,026KM की दूरी

ODI में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, एक ने 16 साल में रचा था इतिहास

ODI में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, एक ने 16 साल में रचा था इतिहास

Test में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, क्या लिस्ट में हैं विराट-रोहित?

Test में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, क्या लिस्ट में हैं विराट-रोहित?

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

Sachin Tendulkar Son Engagement: कौन है सारा तेंदुलकर की होने वाली भाभी? अर्जुन ने की सगाई

Sachin Tendulkar Son Engagement: क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बेटे और युवा खिलाड़ी अर्जुल तेंदुलकर ने महज 25 साल की उम्र में सचाई रचा ली है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 13, 2025, 10:46 PM IST

Sachin Tendulkar Son Engagement: कौन है सारा तेंदुलकर की होने वाली भाभी? अर्जुन ने की सगाई

Sachin Tendulkar Son Engagement

TRENDING NOW

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बेटे और युवा खिलाड़ी अर्जुल तेंदुलकर ने सचाई रचा ली है. महज 25 साल की उम्र में अर्जुन तेंदुलकर ने सगाई की है. हालांकि उनकी शादी की तारीख को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है. अर्जुन की होने वाली वाइफ बिजनेस खानदान से ताल्लुक रखती हैं. आइए जानते हैं कि सारा तेंदुलकर की भाभी कौन और उनका क्या नाम है?

अर्जुन तेंदुलकर ने रचाई सगाई

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सचिन तेंदुलकर के बेटे और युवा क्रिकेटर अर्जुन तेंदुलकर ने सगाई रचा ली है. उनकी मंगेतर का नाम सानिया चंडोक है. हालांकि उनकी मंगनी की तस्वीरें अभी सामने नहीं आई हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि अर्जुन की सगाई एक निजी समारोह था. इसे अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है. 

कौन है अर्जुन की मंगेतर सानिया? 

अर्जुन तेंदुलकर की मंगेतर सानिया चंडोक मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन रवि घई की पोती हैं. घई फैमिली को फूड और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की फील्ड में जाना जाता है. घई फैमिली का मुंबई में एक बड़ा मशहूर बिजनेस है. वो इंटरकॉन्टिनेंटल मरीन ड्राइव होटल और ब्रुकलिन क्रीमरी (आईसक्रीम ब्रांड) के मालिक है. 

ऐसा रहा अब तक अर्जुव का फर्स्ट क्लास करियर

अर्जुल तेंदुलकर ने अब तक 17 फर्स्ट क्लास में मुकाबलों में 37 विकेट और 532 रन बनाए हैं. इसके अलावा 18 लिस्ट ए मैचों में 25 विकेट और 102 रन बनाए हैं. अर्जुन ने 24 टी20 मुकाबले भी खेले हैं. हालांकि वो आईपीएल में मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा है. आईपीएल 2025 में उन्हें एमआई ने 30 लाख रुपये में खरीदा था, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
US Elections 2024: राष्ट्रपति कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप ने दी दिवाली की बधाई, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर कही ये बड़ी बात
US Elections 2024: राष्ट्रपति कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप ने दी दिवाली की बधाई, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर कही ये बड़ी बात
Diwali Puja Mahatva: दिवाली पर किस समय घर आती हैं मां लक्ष्मी? जानें क्या है लक्ष्मी-गणेश पूजन का महत्व
दिवाली पर किस समय घर आती हैं मां लक्ष्मी? जानें क्या है लक्ष्मी-गणेश पूजन का महत्व
UNRWA पर बैन की वकालत कर रहा इजरायल, क्या इस फैसले से भूखे मरेंगे लाखों फिलिस्तीनी?
Israel-Hamas War : UNRWA पर बैन की वकालत कर रहा इजरायल, क्या इस फैसले से भूखे मरेंगे लाखों फिलिस्तीनी?
IPL 2025: रिटेंशन में मालामाल हुआ ये विदेशी खिलाड़ी, विराट-रोहित और हार्दिक को भी छोड़ा पीछे
IPL 2025: रिटेंशन में मालामाल हुआ ये विदेशी खिलाड़ी, विराट-रोहित और हार्दिक को भी छोड़ा पीछे
IPL 2025: केएल राहुल, ऋषभ पंत से लेकर मोहम्मद शमी-सिराज तक, इन स्टार्स को टीमों ने किया रिलीज; देखें लिस्ट
केएल राहुल, ऋषभ पंत से लेकर मोहम्मद शमी-सिराज तक, इन स्टार्स को टीमों ने किया रिलीज; देखें लिस्ट
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
21 साल की उस लड़की की कहानी जिसने बनाया Guinness World Records, नौकायन से 97 दिन में तय की 7,026KM की दूरी
21 साल की उस लड़की की कहानी जिसने बनाया Guinness World Records, नौकायन से 97 दिन में तय की 7,026KM की दूरी
ODI में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, एक ने 16 साल में रचा था इतिहास
ODI में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, एक ने 16 साल में रचा था इतिहास
Test में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, क्या लिस्ट में हैं विराट-रोहित?
Test में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, क्या लिस्ट में हैं विराट-रोहित?
Rajnikant Mulank: इन तारीखों में जन्मे लोग रजनीकांत की तरह होते हैं पावरफुल, स्वामी ग्रह का होता है बड़ा प्रभाव
इन तारीखों में जन्मे लोग रजनीकांत की तरह होते हैं पावरफुल, स्वामी ग्रह का होता है बड़ा प्रभाव
KBC के अब तक से सबसे मुश्किल 10 सवाल, सारे जवाब पता हों तो अभी कर लें ये काम!
KBC के अब तक से सबसे मुश्किल 10 सवाल, सारे जवाब पता हों तो अभी कर लें ये काम!
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE