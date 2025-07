Sachin Tendulkar: लॉर्ड्स में अब हमेशा नजर आएंगे क्रिकेट के 'भगवान', सचिन तेंदुलकर को मिला खास सम्मान

भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा हैं. इस मैच से पहले सचिन तेंदुलकर को एक खास सम्मान से नवाजा गया. मैच की शुरुआत से पहले लॉर्ड्स के एमसीसी (MCC) म्यूजियम में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के पेन्टिंग का उद्घाटन किया गया. यह पेन्टिंग स्टुअर्ट पियर्सन राइट ने 18 वर्ष पहले अपने घर पर ली गई एक तस्वीर से बनाया है.

यह पोर्ट्रेट इस वर्ष के अंत तक एमसीसी म्यूजियम में रहेगा और उसके बाद इसे पवेलियन में लगाया जाएगा. पियर्सन राइट ने इससे पहले कपिल देव, बिशन सिंह बेदी और दिलीप वेंगसरकर के चित्र बनाए हैं. लॉर्ड्स के मैदान पर सचिन का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है. उन्होंने इस ऐतिहासिक स्टेडियम में अर्धशतक भी नहीं लगाया है. लेकिन एमसीसी ने उन्हें क्रिकेट के भगवान वाला सम्मान दिया है.

लॉर्ड्स के म्यूजियम में खुद की पेन्टिंग लगाने पर सचिन तेंदुलकर ने कहा कि यह बहुत बड़ा सम्मान है. भारत ने जब 1983 में विश्व कप जीता था. तब लॉर्ड्स से मेरा पहला परिचय हुआ था. मैंने हमारे कप्तान कपिल देव को ट्रॉफी उठाते देखा. उस पल ने क्रिकेट में मेरे सफर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. आज जब पवेलियन में मेरा पोर्ट्रेट लगाया गया है.

I first visited Lord’s as a teenager in 1988, and returned in 1989 with the Star Cricket Club team.



I remember standing near the pavilion, soaking in the history and dreaming quietly.



Today, to have my portrait unveiled at this very place is a feeling that’s hard to put into… pic.twitter.com/ZC987eH8oZ