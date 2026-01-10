FacebookTwitterYoutubeInstagram
इस राज्य के 10 लाख छात्रों को फ्री में मिलेंगे लैपटॉप, फरवरी से पहले सरकार योजना को करेगी सकार

WPL 2026 का पहला मैच जीतने के बाद RCB को लगा तगड़ा झटका, चोट के कारण दो हफ्तो के लिए बाहर हुई ये ऑलराउंडर

'जो मेरी किस्मत में लिखा उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता', T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर शुभमन गिल का छलका दर्द

Numerology: मां लक्ष्मी के किस स्वरूप से जुड़ा है आपका मूलांक, जन्मतिथि से जानिए आप पर किसकी है कृपा?

नीले ड्रम पर बेस्ड 'हनीमून से हत्या' से 'दे दे प्यार दे 2' तक, इस हफ्ते OTT पर लगेगा कॉमेडी-मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर का तड़का

क्या हरा शहद देखा है आपने जिसे खाने से होता है हल्का नशा लेकिन करती है दवा का काम, कीमत सोने-चांदी से भी है ज्यादा

'मैं चाहता हूं कि अफ्रीका भारत को हराकर खिताब जीते...' पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले दिया बड़ा बयान

ICC T20 World Cup 2026: 2024 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब जीता था. ऐसे में अब साउथ अफ्रीका टी20 लीग (SA20) के कमिश्नर ग्रीम स्मिथ ने 2026 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा बयान दिया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 10, 2026, 03:05 PM IST

'मैं चाहता हूं कि अफ्रीका भारत को हराकर खिताब जीते...' पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले दिया बड़ा बयान

ICC T20 World Cup 2026

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबान डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया करने वाली है. हालांकि पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे. 2024 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब जीता था. ऐसे में अब साउथ अफ्रीका टी20 लीग (SA20) के कमिश्नर ग्रीम स्मिथ ने 2026 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि हम फाइनल में भारत को हराकर खिताब जीतना चाहते हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने आगे क्या कहा है. 

भारत को फाइनल में हराकर खिताब जीते- स्मिथ

एसए20 लीग के कमिश्नर ग्रीम स्मिथ कहा, "भारत की प्रतिभा को देखते हुए. उन्हें कभी कम नहीं आंका जा सकता है. ये घरेलू वर्ल्ड कप है. भारतीय क्रिकेट के मुख्य कोच गौतम गंभीर और अनुभवी खिलाड़ियों के बीच एक दिलचस्प बदलाव का दौर चल रहा है और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये बदलाव कैसे होता है. भारत की प्रतिभा को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. ये घरेलू वर्ल्ड कप है. अगर भारत अंतिम चार में नहीं पहुंचा, तो मैं बहुत आश्चर्यचकित रहूंगा."

ग्रीम स्मिथ का मानना है कि साउथ अफ्रीका टीम की भी तारीफ की और उम्मीद जताई कि टीम इस वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. स्मिथ ने कहा कि टेस्ट सीरीज में जीत बेहद शानदार रही और टीम ने भारत में मजबूत प्रदर्शन किया. उन्होंने कप्तान तेम्बा बावुमा और कोच शुकरी कोनराड की भी तारीफ की. स्मिथ ने ये भी कहा कि एसए20 लीग टी20 वर्ल्ड कप के लिए खिलाड़ियों को अच्छी तैयारी का मौका देगा.

उन्होंने कहा, "जब आप वर्ल्ड कप में जाते हैं, तो आप चाहते हैं कि खिलाड़ी प्रतियोगी क्रिकेट खेलकर तैयार हों. एसए20 एक बेहतरीन मंच है, जहां खिलाड़ी स्थानीय और इंटरनेशनल खिलाड़ियों के खिलाफ खेलते हुए दबाव में खेलना सीखते हैं."

Numerology: मां लक्ष्मी के किस स्वरूप से जुड़ा है आपका मूलांक, जन्मतिथि से जानिए आप पर किसकी है कृपा?
नीले ड्रम पर बेस्ड 'हनीमून से हत्या' से 'दे दे प्यार दे 2' तक, इस हफ्ते OTT पर लगेगा कॉमेडी-मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर का तड़का
क्या हरा शहद देखा है आपने जिसे खाने से होता है हल्का नशा लेकिन करती है दवा का काम, कीमत सोने-चांदी से भी है ज्यादा
