साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान (SA Vs PAK ODI Series) के बीच जारी वनडे मुकाबला मेहमान टीम ने जीत लिया है. बुरे दौर से गुजर रही पाकिस्तान की टीम के लिए यह सीरीज जीतना महत्वपूर्ण है. 3 मैचों की सीरीज में मोहम्मद रिजवान ब्रिगेड ने 2-0 की अजेय बढ़त ले ली है. हालांकि, केपटाउन में खेले दूसरे वनडे में जीत के बाद विवादों का दौर भी शुरू हो गया है. तूफानी बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन के बॉल टैंपरिंग के दावे ने सनसनी मचा दी है. अब आरोप लग रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की टीम ने जीत के लिए बेईमानी का सहारा लिया है.

पाकिस्तानी गेंदबाजों पर लगाया बॉल टैंपरिंग का आरोप

हेनरिक क्लासेन ने पिछले मुकाबले (SA Vs PAK) में शानदार 97 रनों की पारी खेली, लेकिन वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए. इसके बाद उन्होंने मैदान की परिस्थितियों को देखते हुए एक बयान दिया है जिस पर बवाल मच गया. दरअसल साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज ने कहा, 'मैं यहां 10 सालों से खेल रहा हूं. मुझे पता है कि पिछली रात बारिश हुई है और मैदान काफी हरा है. इसके बावजूद महज 20 ओवर में मैंने कभी नई गेंद को रिवर्स होते नहीं देखा है. वनडे में गेंद सिर्फ 25 ओवर पुरानी होती है और इस मुकाबले में 20 ओवर में ही गेंद टेस्ट मुकाबलों की तरह हो गई है. इस बारे में मुझे अब और कुछ नहीं कहा है.'

Heinrich Klaasen "I’ve played here for 10 years, 13 years. With rain here last night, a green outfield like we had, I have never seen the ball reverse like that in 20 overs. Balls are only 25 overs old in a one-day game, so in 20 overs, that ball was shaping like a four-day game…