Homeक्रिकेट

क्रिकेट

SA vs NZ Semi-Final Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा दबदबा? जानें सेमीफाइनल में कैसी रहेगी कोलकाता की पिच

SA vs NZ Semi-Final Pitch Report: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 03, 2026, 03:48 PM IST

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच कोलकाता में खेला जाएगा. दोनों ही टीमें फाइनल में पहुंचने के लिए जद्दोजहद करने वाले हैं. अफ्रीका और न्यूजीलैंड दोनों ही टीमों ने अभी तक एक भी टी20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता है. ऐसे में अब दोनों ही टीमें खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरने वाली है. लेकिन इस मैच में पिच अहम किरदार निभा सकती है. आइए जानते हैं कि कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच कैसी है और यहां गेंदबाज या बल्लेबाज किसका बोलबाला रहता है?

कोलकाता की पिच रिपोर्ट

कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां चौकों-छक्कों की बारिश भी देखने को मिलती है. इस पिच पर काफी उछाल है, जिससे गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है और बल्लेबाज आसानी से रन बनाते हैं. इस मैदान पर काफी हाईस्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच भी हाई स्कोरिंग मैच हुआ और 200 के करीब रन चेज भी हुए थे. ऐसे में टीमें टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है. 

इस मैदान पर अब तक 18 मैच हुए हैं, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 9 बार जीत हासिल की है. वहीं 9 बार ही रनों का पीछा करने वाली टीम ने भी जीत हासिल की है. इस मैदान पर 220 रन तक आराम से बन सकते हैं. 

हेड टू हेड रिकॉर्ड

साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 19 टी20 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान अफ्रीका ने 12 जीत और न्यूजीलैंड ने 7 मुकाबले अपने नाम किया है. हालांकि आंकड़े गंवाही दे रहे हैं कि न्यूजीलैंड पर अफ्रीका का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. लेकिन इस बार दोनों ही टीमों के लिए जीत आसान नहीं होगी. 

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

साउथ अफ्रीका- एडन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, मार्को जानसन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे, कैगिसो रबाडा, रयान रिकेलटन, जेसन स्मिथ और ट्रिस्टन स्टब्स.

न्यूजीलैंड- मिशेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सीफर्ट और ईश सोढ़ी.

