SA vs NZ Semi-Final live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें पहला सेमीफाइनल, एक क्लिक में जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

SA vs NZ Semi-Final live Streaming: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाना है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 03, 2026, 04:04 PM IST

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाना है. दोनों ही टीमें फाइनल में पहुंचने के लिए एक दूसरे का सामना करेगी. पिछले साल साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी. इस बार टीम के लिए जीत आसान नहीं होगी, क्योंकि टीम के सामने कीवी की चुनौती होगी. जहां एक तरफ साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप एक भी मैच नहीं हारी है, वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने सिर्फ एक मैच गंवाया है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है. आइए जानते हैं कि ये मैच आप लाइव कब, कहां और कैसे देख सकते हैं?

कब और कहां खेला जाएगा पहला सेमीफाइनल?

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल बुधवार 4 मार्च को साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाना है. 

कितने बजे से खेला जाएगा पहला सेमीफाइनल?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड मुकाबला शाम 7 बजे से खेला जाएगा, जबकि टॉस शाम 6.30 बजे होगा. 

टीवी पर कहां देख सकेंगे पहला सेमीफाइनल?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड मुकाबला टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्ट पर देख सकते हैं. 

कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHostar ऐप और वेबसाइट पर होगी. 

किस टीम का पलड़ा भारी?

साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 19 टी20 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान अफ्रीका ने 12 जीत और न्यूजीलैंड ने 7 मुकाबले अपने नाम किया है. हालांकि आंकड़े गंवाही दे रहे हैं कि न्यूजीलैंड पर अफ्रीका का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. लेकिन इस बार दोनों ही टीमों के लिए जीत आसान नहीं होगी. 

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

साउथ अफ्रीका- एडन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, मार्को जानसन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे, कैगिसो रबाडा, रयान रिकेलटन, जेसन स्मिथ और ट्रिस्टन स्टब्स.

न्यूजीलैंड- मिशेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सीफर्ट और ईश सोढ़ी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

