8 साल बाद साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज खेलेगी ऑस्ट्रेलिया, आखिरी बार हुआ था बॉल टेम्परिंग विवाद; स्मिथ-वॉर्नर पर लगा था बैन

Ball-Tampering Scandal in SA vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के साउथ अफ्रीका दौरे से एक बार फिर साल 2018 में हुए बॉल टैम्परिंग विवाद की याद ताजा हो गई है, जिसमें बाद डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ जैसे दिग्गजों पर बैन भी लगा था.

करीब 8 साल बाद साउथ अफ्रीका में ऑस्ट्रेलियाई टीम कोई टेस्ट सीरीज खेलने जा रही है. साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे और इतने ही टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी. वनडे सीरीज का आगाज 24 सितंबर से होगा, जबकि टेस्ट सीरीज 9 अक्टूबर से खेली जाएगी. ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे से एक बार फिर साल 2018 में हुए बॉल टैम्परिंग विवाद की याद ताजा हो गई है, जिसमें बाद डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ जैसे दिग्गजों पर बैन भी लगा था. सैंडपेपर विवाद को लेकर कप्तान पैट कमिंस ने बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

सैंडपेपर विवाद पर कमिंस का बयान



पैट कमिंस ने कीपिन इट क्रिकेट पॉडकास्ट के दौरान कहा, "टेस्ट सीरीज के दौरान थोड़ी दुश्मनी हो सकती है. लेकिन ये एशेज सीरीज से ज्यादा शोरगुल वाला नहीं हो सकता. बर्मिंघम, एजबेस्टन का हॉलीज स्टैंड, वो बहुत शोरगुल वाला हो जाता है, जब से मैं दक्षिण अफ्रीका गया हूं, भीड़ के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं, जो अटक जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमने ये सब पहले भी देखा है. सबसे जरूरी बात ये है कि मैं कैप्टन हूं. इसलिए मैं बीच में रहूंगा और मैं दर्शकों के पास नहीं रहूंगा."

कमिंस ने कहा, "मेरा मानना है कि अब तक वो मामला शांत हो गया होगा. हमार फोकस क्रिकेट पर रहेगा. हर कोई आगे बढ़ जाता है. अच्छी बात ये है कि तीन टेस्ट में आप क्रिकेट में फंस जाते हैं, और हर कोई बहुत जल्दी क्रिकेट के बारे में चिंता करने लगता है. मुझे यकीन है कि भीड़ में कुछ गुस्सैल लोग होंगे और कुछ आर्टिकल या मीडिया में ऐसी बातें सामने आएंगी. लेकिन हमारा ग्रुप आगे बढ़ गया है."

2018 में हुआ था बॉल टैम्परिंग विवाद

साल 2018 में बॉल-टैम्परिंग के मुद्दे ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को बहुत मुश्किल में डाल दिया था. विवाद के बाद स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ियों पर एक साल और कैमरन बैनक्रॉफ्ट पर 9 महीने का बैन लगा था. साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे कैप टाउन टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने गेंद की स्थिति बदलने के लिए सैंडपेपर का इस्तेमाल किया था. इसे सैंडपेपर गेट भी कहा जाता है. लाइव मैच में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को सैंडपेपर गेंद पर घिसते हुए देखा गया था. इससे गेंद और ज्यादा रिवर्स स्विंग हुई थी और गेंदबाजों को मदद मिल रही थी.

WTC के लिए जरूरी है ये सीरीज

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों ही टीमों के लिए ये सीरीज बेहद अहम है. ये टेस्ट सीरीज बेहद रोमांचक होने वाली है और दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की इस पर नजर रहेगी. WTC पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है,जबकि साउथ अफ्रीका दूसरे स्थान पर है.