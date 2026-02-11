FacebookTwitterYoutubeInstagram
SA vs AFG Double Super Over: सुपर ओवर टाई होने पर क्या है नया नियम? समझिए पूरा समीकरण

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर संसद में घमासान, डेटा सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी के तीखे सवाल; किरेन रिजिजू का पलटवार

मिस्ट्री मैन संग 'वड़ा पाव गर्ल' की शादी की तस्वीरों पर पति का चौंकाने वाला बयान, बोले- 'मेरे नसीब में ही यही था...'

SPAN Habits: रोजाना की ये आदतें बढ़ा सकती है आपकी लाइफ! एक्सपर्ट्स ने बताया तरीका

Rajpal Yadav की दूसरी पत्नी राधा से कितने बच्चे? जानिए क्या करती हैं छोटे डॉन की 3 बेटियां ज्योति, हर्षिता और रेहांशी

पति का 'राजयोग' मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

SA vs AFG Double Super Over: सुपर ओवर टाई होने पर क्या है नया नियम? समझिए पूरा समीकरण

SA vs AFG Double Super Over: साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसमें दो बार सुपर ओवर खेला गया. यहां आप जान सकते हैं कि सुपर ओवर पर क्या नियम है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 11, 2026, 04:14 PM IST

SA vs AFG Double Super Over: सुपर ओवर टाई होने पर क्या है नया नियम? समझिए पूरा समीकरण

SA vs AFG Double Super Over

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 13वां मुकाबला साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच खेला गया था. ये मैच टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे रोमांचक मुकाबलों में से शामिल हो गया है. क्योंकि इस मैच में फैंस को दो-दो बार सुपर ओवर देखने को मिला है. अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 187 रन बनाए और फिर अफगानिस्तान ने भी 187 रन बना दिए थे, जिसके बाद पहला सुपर ओवर खेला गया. हालांकि पहला सुपर ओवर भी टाई हुआ और दूसरा सुपर ओवर खेला गया. लेकिन दूसरे सुपर ओवर साउथ अफ्रीका ने जीत हासिल की. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि डबल सुपर का नया नियम क्या है. आप यहां पूरा गणत समझ सकते हैं?

सुपर ओवर का क्या पूरा नियम?

साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया था, जहां दो-दो बार सुपर ओवर खेला गया. पहले सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए और फिर अफ्रीका ने भी 17 रन बना दिया. ऐसे में फिर दूसरा सुपर खेला गया था, लेकिन फिर अफ्रीका ने 23 रन बना दिए और अफगानिस्तान टारगेट चेज नहीं कर पाई, जिसकी वजह से अफगानिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है. 

वहीं सुपर ओवर के नियम की बात करें, तो जब सुपर ओवर होता है, तो रनों का पीछा करने वाली टीम पहले बैटिंग करती है. लेकिन अगर दूसरा सुपर ओवर होता है, तो पहले सुपर ओवर में चेज करने वाली टीम पहले बैटिंग करती है. हर टीम सुपर ओवर के लिए 3 बल्लेबाज चुनती है, लेकिन टीम को सिर्फ 2 विकेट मिलते है. यानी अगर एक टीम के दो विकेट गिर गए, तो टीम ऑलआउट मानी जाती है. 

दूसरे सुपर ओवर में क्या बदलने पड़ते हैं खिलाड़ी?

सबसे पहले बात करते हैं कि क्या पहले सुपर ओवर में बल्लेबाज दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी कर सकता है या नहीं. तो बताते चले कि पहले सुपर ओवर में बैटिंग करने वाला बल्लेबाज दूसरे सुपर ओवर में भी बैटिंग कर सकती है. लेकिन अगर वो पहले सुपर ओवर में आउट नहीं हुआ होगा. जैसे अगर कोई बल्लेबाज पहले सुपर ओवर में आउट हो गया, तो वो दूसरे सुपर ओवर में बैटिंग नहीं कर सकता है. लेकिन अगर वो रिटायर आउट हुआ है, तो वो दोबारा बैटिंग कर सकता है. 

वहीं गेंदबाजी की बात करें, तो  गेंदबाजों की बात करें, तो गेंदबाज में बदलाव करना टीम पर निर्भर करता है. जरूरी नहीं है कि पहले सुपर ओवर में गेंदबाजी करने वाला दूसरे सुपर ओवर में गेंदबाजी नहीं कर सकता है. इसका फैसला टीम के पास ही होता है, चाहे तो टीम उसी गेंदबाज से दूसरा सुपर ओवर भी करवा सकती है. 

अगर दूसरा सुपर ओवर भी टाई हो जाए, तो क्या होगा?

मान लिए अगर एक मैच में दो सुपर ओवर होते हैं और दोनों ही सुपर ओवर टाई हो जाए, तो क्या होगा. अक्सर फैंस के मन में सवाल रहता है कि दोनों सुपर ओवर टाई होने पर क्या नियम होगा. तो आपको बता दें कि अगर पहला और दूसरा सुपर ओवर भी टाई हो जाए, तो लगातार सुपर ओवर होते रहेंगे, जब तक नतीजा नहीं निकलेगा. यानी दूसरी, तीसरी, चौथा और पांचवां सुपर ओवर भी हो सकता है. इसकी कोई लिमिट नहीं है और जब तक मैच का फैसला नहीं आता, तब तक सुपर ओवर होगा.

2019 वर्ल्ड कप फाइनल में डबल सुपर ओवर पर हुआ था विवाद?

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2019 में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया था. इस फाइनल मुकाबला टाई रहा था, जिसके बाद सुपर ओवर खेला गया, इत्तेफाक ये रहा कि सुपर ओवर भी टाई हो गया. ऐसे में नियम के अनुसार, दोबारा सुपर ओवर खेला गया था. हालांकि इस बार भी सुपर ओवर टाई रहा है. लेकिन इस बार अंपायर्स ने इंग्लैंड को विजेता घोषित कर दिया था. दरअसल, आईसीसी के नियम के अनुसार, दूसरे सुपर ओवर जब टाई होता था, तो बाउंड्री के हिसाब से विजेता टीम चुनी जाती है. ऐसे में जब फाइनल का दूसरा सुपर ओवर टाई हुआ था, तो इंग्लैंड की बाउंड्री न्यूजीलैंड से ज्यादा थी, जिसकी वजह से इंग्लैंड को चैंपियन चुना गया था. लेकिन अब नियम में बदलाव हो गया है. क्योंकि तब इसे लेकर काफी विवाद चला था.

