भारत के पूर्व तेज गेंदबाज एस.श्रीसंत की मुश्किले एक बार फिर बढ़ गई हैं. उनपर केरल क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से बड़ी कार्रवाई हुई है. श्रीसंत पर केसीए ने 3 साल का बैन लगाया है. केरल क्रिकेट एसोसिएशन ने कोच्चि में अपनी आम सभा की बैठक में ये फैसला लिया है.

वही पूर्व गेंदबाज श्रीसंत केरल क्रिकेट लीग में कोल्लम एरीस के सह मालिक हैं. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से सूंज सैमसन के बाहर होने पर श्रीसंत ने केसीए पर गंभीर आरोप लगाए थे. जिस पर उनके ऊपर ये एक्शन लिया गया है.

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में संजू सैमसन के चयन ना होने पर उन्होंने केरल क्रिकेट एसोसिएशन पर निशाना साधा था. उन्होंने सूंज के समर्थन में कई ऐसे आरोप केसीए पर लगाए थे. जिसको लेकर केसीए ने उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया था. श्रीसंत यही नहीं रुके और उन्होंने एक इंटरव्यू में आरोप लगा दिया कि केरल बाहर से खिलाड़ियों को खेलने के लिए लेकर आती है. ऐसा करना मलयाली क्रिकेटरों का अपमान करने जैसा है.

