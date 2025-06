चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को इंग्लैंड के काउंटी चैम्पियनशिप डिविजन वन के पांच मैचों और वनडे कप के लिये यॉर्कशर टीम से जुड़ेंगे. जिससे सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह और चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ी खेल चुके हैं. यॉर्कशर को सर्रे के खिलाफ जुलाई में काउंटी मैच खेलना है. गायकवाड़ सीजन के आखिर तक टीम के साथ रहेंगे. यॉर्कशर क्लब ने अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी दी है कि ऋतुराज उनके साथ जुड़ गए हैं.

ऋतुराज गायकवाड़ इस समय इंग्लैंड दौरे पर इंडिया ए टीम का हिस्सा हैं. जिसने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ दो अनधिकृत चार दिवसीय टेस्ट खेले. अब भारत ए टीम 13 से 16 जून तक भारतीय सीनियर टीम के खिलाफ बेकेनहम में चार दिवसीय मैच खेलेगी. जिसमें ऋतुराज खेलते हुए नजर आ सकते हैं. आईपीएल 2025 में चोटिल होने की वजह से गायकवाड़ बीच सीजन से बाहर हो गए थे. जिसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को सीएसके की कमान संभालनी पड़ी.

यॉर्कशर ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि इंडियन प्रीमियर लीग की चेन्नई सुपर किंग्स और रणजी ट्रॉफी की महाराष्ट्र टीम के कप्तान पुणे के रहने वाले रूतुराज गायकवाड़ छह वनडे और 23 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं.

YCCC is delighted to announce the overseas signing of Ruturaj Gaikwad 🤩



He will join up with the Yorkshire squad ahead of the @CountyChamp game vs Surrey at Scarborough & will stay with the White Rose until the end of the season



Read more➡️ https://t.co/SMg3JmRuux pic.twitter.com/1AGeSgG4tQ