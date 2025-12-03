Ruturaj Gaikwad: ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़ा अपने वनडे करियर का पहला शतक, कोहली संग शतकीय साझेदारी से भारत की पारी को दी मजबूती

Ruturaj Gaikwad: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में रुतुराज गायकवाड़ ने अपने करियर का पहला शतक लगाकर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. उन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए महत्वपूर्ण शतकीय साझेदारी भी निभाई.

Ruturaj Gaikwad: रायपुर में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने अंतरराष्ट्रीय वनडे करियर का पहला शतक जड़कर भारतीय बल्लेबाजी को नई ऊर्जा दी. शुरुआती दो विकेट जल्दी गिरने के बाद जब भारत का स्कोर 62 रन पर था, तब गायकवाड़ क्रीज पर आए और संयमित आक्रामकता के साथ पारी को संभाला. रायपुर की बल्लेबाजी-अनुकूल पिच पर उन्होंने शुरुआत से ही अपने शॉट चयन और टाइमिंग से प्रभावित किया. 52 गेंदों में अर्धशतक पूरा करने के बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज को निशाने पर लेते हुए एक ही ओवर में दो चौके और एक शानदार छक्का जड़ा. इसके बाद रनगति को बरकरार रखते हुए उन्होंने 77 गेंदों में अपने पहले वनडे शतक को पूरा किया. ऋतुराज गायकवाड़ की शानदार पारी का अंत आखिरकार 105 रन पर हुआ, जब दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को जानसेन ने उन्हें अपनी उछाल भरी गेंद पर कैच करवाकर पवेलियन लौटा दिया.

तीसरे विकेट के लिए हुई शतकीय साझेदारी

उनकी इस पारी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू विराट कोहली के साथ तीसरे विकेट के लिए हुई शतकीय साझेदारी रही, जिसने भारतीय पारी को स्थिरता देने के साथ ही स्कोरबोर्ड को गति भी दी. यह खास इसलिए भी रहा क्योंकि पहले रांची वनडे में गायकवाड़ बड़ी पारी नहीं खेल सके थे, लेकिन उन्होंने दबाव में शानदार वापसी की. गायकवाड़ ने 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे प्रारूप में पदार्पण किया था. अब तक खेले गए 8 मैचों में उन्होंने 200 से अधिक रन बना लिए हैं, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है. उनका पहला अर्धशतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 79 रन की पारी के दौरान आया था.

अंतरराष्ट्रीय टी-20 में भी गायकवाड़ टीम इंडिया के लिए 23 मैच खेल चुके हैं. हालांकि, उनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन लिस्ट-A क्रिकेट में देखने को मिलता है, जहां उन्होंने 91 मैचों में 4,600 से अधिक रन ठोकते हुए करीब 60 की औसत बनाए रखी है. इस प्रारूप में उनके नाम 18 शतक, 18 अर्धशतक और एक दोहरा शतक भी दर्ज है. ऋतुराज गायकवाड़ की यह पारी न केवल उनके वनडे करियर के लिए एक अहम मोड़ है, बल्कि यह आने वाले बड़े टूर्नामेंटों के लिए भारतीय टीम को एक भरोसेमंद टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज भी प्रदान करती है.

