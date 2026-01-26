पिछले टी20 वर्ल्ड कप की रनर-अप टीम इस बार होगी और खतरनाक, जानिए क्या है साउथ अफ्रीका की ताकत और कमजोरी

South Africa in T20 World Cup 2026: साउथ अफ्रीका को चोकर्स नाम से बुलाया जाता है. लेकिन टीम ने अपनी कड़ी मेहनत और दमदार प्रदर्शन से इस नाम को धीरे-धीरे पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 की रनरअप टीम साउथ अफ्रीका इस बार 2026 वर्ल्ड कप में और भी खतरनाक साबित हो सकती है. भले ही अफ्रीका को चोकर्स नाम से बुलाया जाता है. लेकिन टीम ने अपनी कड़ी मेहनत और दमदार प्रदर्शन से इस नाम को धीरे-धीरे पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है. पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब जीता था और पूरे टूर्नामेंट अफ्रीका ने काफी दमदार प्रदर्शन किया था. ऐसे में इस बार भी टीम काफी तगड़ी परफॉर्मेंस दे सकती है. लेकिन टूर्नामेंट से पहले आज हम आपको बताएंगे कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम की ताकत और कमजोरी क्या है?

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होने वाला है, जबकि इसका फाइनल मैच 8 मार्च को खेला जाएगा. लगभग एक महीने चलने वाले इस टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका पहला मैच 9 फरवरी को अहमदाबाद में कनाडा के खिलाफ खेलेगी. हालांकि अफ्रीका के सामने कनाडा जैसी छोटी टीम क्या ही कर पाएगी. लेकिन इतिहास गवाह है कि हर वर्ल्ड कप में कोई न कोई छोटी टीम बड़ी उलटफेर करती है और अफ्रीका को भी छोटी टीमों के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे में टीम कनाडा के खिलाफ मुकाबले को हल्के में लेने की गलती नहीं करेगी.

अब तक नहीं जीता एक भी टी20 वर्ल्ड कप का खिताब

टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत साल 2007 में हुई थी. तब से लेकर अब तक साउथ अफ्रीका की टीम एक बार भी खिताब अपने नाम नहीं कर पाई है. लेकिन इस बार टीम प्रबल दावेदार में से एक है. 2024 में टीम के पास अना पहला खिताब जीतने का मौका था, लेकिन सिर्फ 7 रनों से टीम को खिताब गंवाना पड़ा था. लेकिन इस बार टीम खिताब जीतने के प्रबल दावेदार है. क्योंकि टीम अपनी सभी गलतियों से सीखकर इस बार मैदान पर उतरेगी.

क्या है अफ्रीका की ताकत?

साउथ अफ्रीका के पास ताकत के साथ साथ स्मार्ट क्रिकेट खेलने की भी क्षमता है. टीम के पास क्विंटन डिकॉक, एडन मार्करम और हेनरिक क्लासेन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जिन्हें दुनिया भर में खेलने का अनुभव है. इतना ही नहीं क्लासेन और डिकॉक को भारतीय सरजमीं पर खेलने का काफी ज्यादा अनुभव है, जो टीम को ताकत देता है. क्लासेन स्पिनर्स के खिलाफ काफी खतरनाक साबित होते हैं और बड़े-बड़े शॉर्ट खेलना जानते हैं. इसके अलावा टीम के पास दमदार और घातक पेस अकैट है. कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्खिया और मार्को जानसन ये तीनों ही तेज तर्रार गेंदबाज हैं, जो वर्ल्ड कप में घातक प्रदर्शन कर सकते हैं. इतना ही नहीं मार्को जानसन जितना अपनी गेंद से खतरनाक है, तो वो उतना ही अपने बल्ले से भी जोर दिखा सकते हैं. टीम की मेंटल स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, जो हमें पिछले वर्ल्ड कप में साफ नजर आई थी.

क्या है अफ्रीका की कमजोरी?

साउथ अफ्रीका जहां तेज गेंदबाजी यूनिट में मजबूत है, तो उतनी ही स्पिनर्स यूनिट में कमजोर है. टीम के पास एक भी मैच जिताने वाला क्वालिटी स्पिनर नहीं है, जो टीम की सबसे बड़ी कमजोरी साबित होती है. स्पिन डिपार्टमेंट के अलावा ज्यादातर अफ्रीकी बल्लेबाज स्पिनर्स के सामने ढेर हो जाते हैं. इसके अलावा अफ्रीका की हमेशा से जो कमजोरी रही है, वो जबाव वाले मुकाबले रहे हैं. टीम अपने ऊपर का दबाव नहीं झेल पाती है, जो टीम की सबसे बड़ी कमजोरी है. इसी वजह से टीम ने अब तक एक भी खिताब नहीं जीता है. इसके अलावा टीम टॉप ऑर्डर पर ज्यादा निर्भर रहती है.

भले ही साउथ अफ्रीका के पास अभी भी कमजोरी है. लेकिन इतिहास गवाह है कि ताकत के आगे कमजोरी बौनी दिखी है. ऐसे में टीम इस बार और भी खतरनाक साबित हो सकती है. टीम ने अपनी गलतियों से काफी कुछ सीखा है और ऐसी उम्मीद है कि टीम इस वर्ल्ड कप में अपनी गलतियां नहीं दोहराएगी और एक मैच विनर टीम बनेगी.

साउथ अफ्रीका टीम का पूरा शेड्यूल (ग्रुप स्टेज मैच)

साउथ अफ्रीका बनाम कनाडा, पहला मैच- 9 फरवरी (अहमदाबाद)

साउथ अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान, दूसरा मैच- 11 फरवरी (अहमदाबाद)

साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड, तीसरा मैच- 14 फरवरी (अहमदाबाद)

साउथ अफ्रीका बनाम यूएई, चौथा मैच- 18 फरवरी (दिल्ली)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अफ्रीका की टीम

एडेन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डि कॉक, मार्को यानसेन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्खिया, कैगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, जेसन स्मिथ और ट्रिस्टन स्टब्स.

