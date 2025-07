IND vs ENG 2nd Test Day 4 Highlights: शुभमन के बाद आकाशदीप ने मचाया तांडव, इतिहास रचने से 7 विकेट दूर भारत

भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन भी शुभमन गिल का जलवा देखने को मिला. पहली पारी में शतक लगाने के बाद गिल ने दूसरी पारी में सेंचुरी लगाई. वही ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा ने ताबड़तोड़ अंदाज में अर्धशतक जड़ा. जिसकी वजह से भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 427 रन बनाकर पारी घोषित कर दी. जिसके बाद आकाशदीप का तांडव एक बार फिर देखने को मिला. वही मोहम्मद सिराज भी रंग में नजर आए.

सिराज ने भारत को पहला विकेट जैक क्राउली को आउट करके दिलाया. जो बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. वही बेन डकेट की खिल्ली आकाशदीप ने उड़ा दी. जो अच्छी लय में नजर आ रहे थे. डकेट 15 गेंद पर 25 रन बनाकर आउट हुए. वही भारत के सबसे बड़े खतरे को भी आकाश ने ज्यादा देर टिकने नहीं दिया. जो रुट को 24 रन के स्कोर पर उनको आकाश ने बोल्ड कर दिया. अब भारत एजबेस्टन में इतिहास रचने से सिर्फ 7 विकेट दूर है.

भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 608 रन का लक्ष्य रखा है. जिसका पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही. उसने अपने शुरुआती तीन विकेट 50 के स्कोर पर गंवा दिए. जैक क्रॉले शून्य, बेन डकेट 25 और जो रूट 6 रन बनाकर आउट हुए. डकेट और रूट को आकाश दीप ने बोल्ड किया. जबकि क्रॉले सिराज का शिकार बने.

