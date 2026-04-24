FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
RR vs SRH Pitch Report: वैभव-जायसवाल और अभिषेक-हेड करेंगे रनों की बारिश या गेंदबाजों का होगा दबदबा? जानें कैसी है जयपुर की पिच

RR vs SRH Pitch Report: वैभव-जायसवाल और अभिषेक-हेड करेंगे रनों की बारिश या गेंदबाजों का होगा दबदबा? जानें कैसी है जयपुर की पिच

मुख्यमंत्री धामी का महिला आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी पर तीखा हमला, नारी सम्मान पर घिरी कांग्रेस

मुख्यमंत्री धामी का महिला आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी पर तीखा हमला, नारी सम्मान पर घिरी कांग्रेस

केजरीवाल को बड़ा झटका! राघव चड्ढा AAP छोड़ BJP में शामिल हुए, फिर भी नहीं जाएगी सांसदी, जानिए क्यों

केजरीवाल को बड़ा झटका! राघव चड्ढा AAP छोड़ BJP में शामिल हुए, फिर भी नहीं जाएगी सांसदी, जानिए क्यों

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया का इकलौता देश! यहां न तो किसी का कोई परिवार है न ही बच्चे- वजह हैरान कर देगी आपको!

दुनिया का इकलौता देश! यहां न तो किसी का कोई परिवार है न ही बच्चे- वजह हैरान कर देगी आपको!

AAP छोड़ने वाले राघव चड्ढा के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें विदेशी यूनिवर्सिटी से किया है कौन-सा कोर्स

AAP छोड़ने वाले राघव चड्ढा के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें विदेशी यूनिवर्सिटी से किया है कौन-सा कोर्स

इस हसीना के चक्कर में Varun Dhawan की जमकर हुई थी कुटाई; एक्ट्रेस ने 3 गुंडों से करवाई थी 'जुग जुग जियो' स्टार की पिटाई

इस हसीना के चक्कर में Varun Dhawan की जमकर हुई थी कुटाई; एक्ट्रेस ने 3 गुंडों से करवाई थी 'जुग जुग जियो' स्टार की पिटाई

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

RR vs SRH Pitch Report: वैभव-जायसवाल और अभिषेक-हेड करेंगे रनों की बारिश या गेंदबाजों का होगा दबदबा? जानें कैसी है जयपुर की पिच

RR vs SRH Pitch Report: आईपीएल 2026 का 36वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाना है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 24, 2026, 04:57 PM IST

RR vs SRH Pitch Report: वैभव-जायसवाल और अभिषेक-हेड करेंगे रनों की बारिश या गेंदबाजों का होगा दबदबा? जानें कैसी है जयपुर की पिच

RR vs SRH Pitch Report

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईपीएल 2026 का 36वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाना है. इस मैदान पर आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला होगा और ये स्टेडियम इस सीजन कुल 4 मैचों की मेजबानी करने वाला है. वहीं इस सीजन आरआर और एसआरएच ने काफी शानदार प्रदर्शन किया है. आरआर ने 7 मैचों में 5 मुकाबले जीते हैं, जबकि हैदराबाद ने अब तक 7 मैचों में 4 मैच अपने नाम किए हैं. हालांकि दोनों ही टीमों के बल्लेबाजी तगड़ी फॉर्म है, जिससे ये मुकाबला काफी रोमांचक हो सकता है. लेकिन इससे पहले जानते हैं कि जयपुर की पिच पर गेंदबाज या बल्लेबाज किसका दबदबा देखने को मिलेगा. 

जयपुर की पिच रिपोर्ट

जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच पर आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला खेला जाएगा. यहां की पिच काली मिट्टी से बनी हुई है, जिससे बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को ही मदद मिल सकती है. मैच के शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. हालांकि ये मैदान काफी बड़ा है, जिससे बल्लेबाजों को रन बनाना आसान नहीं होगा. लेकिन दोनों टीमों के बल्लेबाजों की फॉर्म को देखते हुए ये मैच हाई स्कोरिंग हो सकता है. 

RR vs SRH के हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक 22 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें हैदराबाद ने 13 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि राजस्थान ने केवल 9 मैच जीते हैं. इस सीजन दोनों टीमों पहले भी एक दूसरे से भिड़ चुकी हैं, जिसमें एसआरएच ने 57 रनों से जीत हासिल की थी. आंकड़ों के हिसाब से हैदराबाद का पलड़ा आरआर पर भारी नजर आ रहा है. 

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

राजस्थान- रियान पराग (कप्तान), रवींद्र जडेजा, सैम करन, डोनोवन फरेरा, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, शिमरॉन हेटमायर, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल, युद्धवीर सिंह चरक, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, नंद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, यश राज पुंजा, विग्नेश पुथुर, रवि सिंह, अमन राव, ब्रिजेश शर्मा, काइल जेमिसन और कुलदीप सेन.

हैदराबाद- पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर. स्मरण, ईशान किशन (कप्तान), हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामेंदु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्से, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, जीशान अंसारी, शिवांग कुमार, सलिल अरोड़ा, साकिब हुसैन, ओंकार तरमाले, अमित कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, क्रेन्स फुलेट्रा, लियाम लिविंगस्टोन, शिवम मावी और जैक एडवर्ड्स.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया का इकलौता देश! यहां न तो किसी का कोई परिवार है न ही बच्चे- वजह हैरान कर देगी आपको!
दुनिया का इकलौता देश! यहां न तो किसी का कोई परिवार है न ही बच्चे- वजह हैरान कर देगी आपको!
AAP छोड़ने वाले राघव चड्ढा के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें विदेशी यूनिवर्सिटी से किया है कौन-सा कोर्स
AAP छोड़ने वाले राघव चड्ढा के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें विदेशी यूनिवर्सिटी से किया है कौन-सा कोर्स
इस हसीना के चक्कर में Varun Dhawan की जमकर हुई थी कुटाई; एक्ट्रेस ने 3 गुंडों से करवाई थी 'जुग जुग जियो' स्टार की पिटाई
इस हसीना के चक्कर में Varun Dhawan की जमकर हुई थी कुटाई; एक्ट्रेस ने 3 गुंडों से करवाई थी 'जुग जुग जियो' स्टार की पिटाई
Numerology: नौकरी में लंबे समय तक नहीं टिक पाते इन 5 मूलांक के लोग, ऊबकर बदल लेते हैं काम
नौकरी में लंबे समय तक नहीं टिक पाते इन 5 मूलांक के लोग, ऊबकर बदल लेते हैं काम
भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा Ramsar Sites? जानें किस पायदान पर आते हैं यूपी-बिहार
भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा Ramsar Sites? जानें किस पायदान पर आते हैं यूपी-बिहार
MORE
Advertisement
धर्म
Ganga Saptami Ki Katha: आज गंगा सप्तमी पर जरूर पढ़ें ये कथा और आरती, जीवन में आएगी सुख समृद्धि
आज गंगा सप्तमी पर जरूर पढ़ें ये कथा और आरती, जीवन में आएगी सुख समृद्धि
Horoscope 23 April 2026: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: मैन्युपुलेटिव और स्मार्ट होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पढ़ लेते हैं सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज
Numerology: मैन्युपुलेटिव और स्मार्ट होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पढ़ लेते हैं सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज
Badrinath Temple: कल इस समय खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट, जानें रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रेन या फ्लाइट से मंदिर पहुंचने का रास्ता
कल इस समय खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट, जानें रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रेन या फ्लाइट से मंदिर पहुंचने का रास्ता
Ganga Saptami 2026: गंगा सप्तमी पर स्नान के बाद जरूर करें इन 108 नामों का जाप, पौराणिक कथा पढ़नें से मिलेगी कृपा और शांति
गंगा सप्तमी पर स्नान के बाद जरूर करें इन 108 नामों का जाप, पौराणिक कथा पढ़नें से मिलेगी कृपा और शांति
MORE
Advertisement