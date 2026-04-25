Vaibhav Suryavanshi Century: वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में बनाया सबसे तेज शतक, ऐसा करने वाले बने तीसरे बल्लेबाज

क्रिकेट
Vaibhav Suryavanshi Century: राजस्थान के 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी पारी खेलते हुए शतक जड़ दिया है. वैभव ने इस शतक के साथ कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिया है.
आईपीएल 2026 का 36वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में राजस्थान के 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी पारी खेलते हुए शतक जड़ दिया है. वैभव ने इस शतक के साथ कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिया है और साथ ही इस सीजन शतक बनाने वाले 7वें बल्लेबाज बन गए हैं. वैभव ने इससे पहले पिछले सीजन में 35 गेंदों में शतक बनाया था. आइए जानते हैं कि सूर्यवंशी ने कौन से रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं.
वैभव सूर्यवंशी ने ठोका तूफानी शतक
सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 36 गेंदों में 5 चौके और 12 छक्कों की मदद से 103 रनों की पारी खेली. हालांकि अगली गेंद पर ही वो आउट हो गए. लेकिन इस पारी के बदौलत वैभव ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं. वैभव की इस तूफानी की बदौलत आरआर ने 20 ओवरों में 228 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं. वैभव ने आईपीएल 2026 में सबसे तेज शतक लगाया है. इस सीजन इससे पहले कोई भी बल्लेबाज इतनी तेज शतक नहीं लगा सका है.
- Hundred Vs GT.— Tanuj (@ImTanujSingh) April 25, 2026
- Hundred Vs SRH.
15-YEARS OLD VAIBHAV SURYAVANSHI HAS 2 HUNDREDS IN IPL. 🥶🔥pic.twitter.com/Fc2SJSNnvh
आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज
वैभ सूर्यवंशी ने आईपीएल के इतिहास में तीसरा सबसे तेज शतक लगाया है. इससे पहले उन्होंने 35 गेंदों में ये कारनामा किया था और इस बार 36 गेंदों में शतक ठोका है. पहले स्थान पर क्रिस गेल 30 गेंदों के साथ हैं.
इस सीजन शतक लगाने वाले बल्लेबाज
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