RR vs RCB Weather Report: बारिश के कारण टॉस में देरी, जानें अगर रद्द हुआ मैच तो किसका होगा फायदा

RR vs RCB Weather Report: आईपीएल 2026 का 16वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला जाना है

आईपीएल 2026 का 16वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला जाना है, जिसकी टॉस शाम 7 बजे होना था. लेकिन मैच से पहले बारिश ने विलेन बन गई है, जिसकी वजह से टॉस में देरी हो रही है. हालांकि अगर बारिश रुकने में देरी होती है, तो ओवर्स में कटौती होगी, लेकिन अगर बारिश नहीं रुकी, तो मैच रद्द भी हो सकता है. ऐसे में जानते हैं कि आईपीएल में बारिश होने पर बीसीसीआई का क्या नियम है.

कितने बजे होगा टॉस?

राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबले से पहले बारिश ने खलल डाली थी, जिसकी वजह से 7.30 बजे टॉस नहीं हो सका था. लेकिन फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि बारिश रुक गई है और 8 बजे से टॉस होगा और अगर दोबारा बारिश नहीं होती है, तो 8.15 बजे से मुकाबला भी शुरू हो जाएगा.

बारिश होने पर क्या है बीसीसीआई का नियम?

आईपीएल में अगर बारिश या किसी भी कारण मैच नहीं होता है, तो दोनों टीमों को एक-एक अंक दिया जाता है. लेकिन नियम के तहत, अगर मैच से पहले बारिश होती है, तो एक घंटे से लेकर 2 घंटे तक इंतजार किया जाता है, जिसके बाद अंपायर्स कम से कम 5-5 ओवरों का मैच सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं. आमतौर पर अगर रात 10:56 बजे तक मैच नहीं शुरू हो पाता है, तो मुकाबले को रद्द कर दिया जाता है.

अब तक विजेता हैं दोनों टीमें

आईपीएल 2026 में राजस्थान और बेंगलुरु दोनों ही टीमें विजेता रही हैं. राजस्थान ने अब तक 3 मैच खेले हैं और सभी मैचों में जीत हासिल की है. वहीं बेंगलुरु यानी आरसीबी ने दो मैच खेले और दोनों में जीत दर्ज की है. हालांकि आज किसी एक टीम को हार का सामना करना ही पड़ेगा.

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