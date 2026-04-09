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RR vs RCB Weather Report: क्या राजस्थान-बेंगलुरु मैच में बारिश बनेगी विलेन? जानें कैसा है गुवाहाटी के मौसम का हाल

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RR vs RCB Weather Report: क्या राजस्थान-बेंगलुरु मैच में बारिश बनेगी विलेन? जानें कैसा है गुवाहाटी के मौसम का हाल

RR vs RCB Weather Report: राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजरस बेंगलुरु के बीच आईपीएल 2026 का 16वां मुकाबला गुहावाटी में खेला जाएगा. इस मैच से पहले फैंस को बारिश का डर सता रहा है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 09, 2026, 08:09 PM IST

RR vs RCB Weather Report: क्या राजस्थान-बेंगलुरु मैच में बारिश बनेगी विलेन? जानें कैसा है गुवाहाटी के मौसम का हाल

RR vs RCB Weather Report

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राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजरस बेंगलुरु के बीच आईपीएल 2026 का 16वां मुकाबला गुहावाटी में खेला जाएगा. हालांकि इस मैच से पहले फैंस को बारिश का डर सता रहा है. क्योंकि पिछले मैच में बारिश ने खलल डाली थी, जिससे पूरा मैच नहीं हो सका था. आरआर और एमआई के बीच पिछला मुकाबला 11-11 ओवरों का खेला गया था. ऐसे में अब फैंस आरआर और आरसीबी मैच में बारिश को लेकर चिंता कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि 10 अप्रैल को गुवाहाटी में मौसम का हाल कैसा है. 

कैसा है गुवाहाटी के मौसम का हाल?

आरआर और आरसीबी मैच के दौरान यानी शुक्रवार 1- अप्रैल को गुवाहाटी में बादल छाए रहने की उम्मीद है. accuweather रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को गुवाहाटी में 56 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है. हालांकि मैच के बारिश विलेन बन सकती है और मुकाबले में रुकावट का काम कर सकती है. 

पिछले मैच में भी हुई थी बारिश?

गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच 7 अप्रैल को मैच खेला गया था. हालांकि टॉस से पहले ही बारिश विलेन बन गई थी. लेकिन फिर 10 बजे के बाद बारिश रुकी थी और टॉस हुआ था. लेकिन बारिश की वजह से ओवर्स में कटौती हुई थी और 11-11 ओवरों का मैच खेला गया था. आरआर ने 11 ओवर में 150 रन बना दिए थे, जिसके जवाब में एमआई 123 रन ही बना सकी और 27 रनों से मैच हार गई थी. 

RR और RCB की पूरी टीम

बेंगलुरु- रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, सात्विक देसवाल, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा और कनिष्क चौहान.

राजस्थान- रियान पराग (कप्तान), रवींद्र जडेजा, सैम करन, डोनोवन फरेरा, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, शिमरॉन हेटमायर, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल, युद्धवीर सिंह चरक, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, नंद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, यश राज पुंजा, विग्नेश पुथुर, रवि सिंह, अमन राव, ब्रिजेश शर्मा, काइल जेमिसन और कुलदीप सेन.

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