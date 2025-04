राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल 2025 का 28वां मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया था. इस मैच को आरसीबी ने 9 विकेट से अपने नाम कर लिया. आरआर ने आरसबी को 174 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करते हुए आरसीबी ने 17.3 ओवरों में ही टारगेट चेज कर दिया. वहीं आरसीबी के लिए फिल साल्ट के बाद विराट कोहली ने अर्धशतकीय पारी खेली. इस पारी के दौरान विराट कोहली ने अपनी हार्टबीट आरआर के कप्तान संजू सैमसन से चेक करवाई, जिसके बाद फैंस की चिंता बढ़ गई है. विराट और संजू का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल रहा रहा है.

विराट कोहली ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टी20 क्रिकेट का अपना 100वां अर्धशतक पूरा कर लिया है. विराट 100 पचास बनाने वाले पहले भारतीय और ऑलओवर दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. अपने अर्धशतक के बाद विराट कोहली ने संजू सैमसन से बीच मैदान पर अपनी हार्टबीट चेक करवाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. हालांकि वीडियो देखने के बाद विराट की फैंस आर्मी की चिंता बढ़ गई है और वो लगातार सोशल मीडिया पर अपने रिएक्शन दे रहे हैं.

राजस्थान रॉयल्स ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाए थे. टीम के लिए यशस्वी जायसवाल ने 75 रनों की पारी खेली. इसके अलावा ध्रुव जुरेल 35 और रियान पराग 30 रन बना सके. इसके जवाब में आरसीबी ने 17.3 ओवरों में टारगेट को पूरा कर लिया. टीम के लिए फिल साल्ट ने 65, विराट कोहली ने नाबाद 62 और देवदत्त पडिक्कल ने नाबाद 40 रनों की दमदार पारी खेली. इसके साथ ही टीम ने 9 विकेट से जीत दर्ज की.

Kohli asking Sanju to check his heartbeat? What was this 😳 pic.twitter.com/2vodlZ4Tvf