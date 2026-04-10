Josh Hazlewood: RCB फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, राजस्थान के खिलाफ जोश हेजलवुड की हुई वापसी

Josh Hazlewood Return: आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार गेंदबाज जोश हेजलवुड की वापसी हो गई है.

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार गेंदबाज जोश हेजलवुड की वापसी हो गई है. आरआर और आरसीबी के बीच आईपीएल 2026 का 16वां मुकाबला खेला जाना है, लेकिन बारिश के कारण टॉस में देरी हुई थी, लेकिन 8 बजे टॉस हो गया और आरआर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. लेकिन टॉस के बाद आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने आरसीबी फैंस के लिए एक अच्छी खबर दी है. ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज जोश हेजलवुड की वापसी हो गई है, इससे पहले वो चोट के कारण प्लेइंग इलेवन से बाहर चल रहे थे. आइए जानते हैं कि रजत पाटीदार ने जोश को लेकर क्या कहा है.

जोश हेजलवुड की हुई वापसी

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज जोश हेजलवुड टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले से चोटिल चल रहे हैं और उन्होंने आईसीसी इवेंट भी नहीं खेला था. उन्हें हैमस्ट्रिंग की शिकायत थी, लेकिन फिर रिहैब के दौरान उन्हें एड़ी में चोट आई थी, जिसकी वजह से वो क्रिकेट से दूर चल रहे थे. लेकिन आरआर के खिलाफ मैच से पहले वो पूरी तरह फिट हो गए हैं और आरसीबी की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा भी बन गए हैं.

रजत पाटीदान ने हेजलवुड को लेकर क्या कहा?

टॉस के बाद आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार ने कहा, "ये हमारा पहला घर से बाहर का खेल है. आरसीबी का उत्साह बढ़ाती भीड़ को धन्यवाद. मुझे लगता है कि आप हमें ऐसा महसूस करा रहे हैं कि ये पहले से ही हमारा घरेलू मैदान है. इसलिए हम सब आपसे प्यार करते हैं. दुर्भाग्य से जैकब डफ़ी इस गेम से बाहर हो गए. डफी के स्थान पर जोश हेजलवुड खेल रहे हैं. डफी ने आखिरी मैच में भी शानदार गेंदबाजी की थी. लेकिन हर कोई जानता है कि जोश एक अनुभवी खिलाड़ी हैं. लेकिन मुझे लगता है कि उनकी उपस्थिति निश्चित रूप से हमें एक अच्छी मानसिक स्थिति में लाएगी."

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

आरसीबी- विराट कोहली, फिलिप साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह और जोश हेज़लवुड.

इम्पैक्ट प्लेयर लिस्ट- सुयश शर्मा, जैकब बेथेल, रसिख सलाम डार, कनिष्क चौहान और वेंकटेश अय्यर.

आरआर- यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिम्रोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई और ब्रिजेश शर्मा.

इम्पैक्ट प्लेयर लिस्ट- वैभव सूर्यवंशी, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रवि सिंह, शुभम दुबे और तुषार देशपांडे.

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